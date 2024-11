Lionel Scaloni reveló que estuvo muy cerca de irse de la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló hoy que estuvo muy cerca de dejar su puesto como director técnico ya que "estaba sin energías" pero que el grupo lo acompañó a tomar la decisión de continuar.

"Estuve cerca de irme, no estaba bien. Dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", expresó Scaloni en una entrevista para Neura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También recordó que sufrió mucho los meses posteriores a ser campeón del mundo: "A los seis meses de haber ganado el Mundial sentí angustia y miedos que antes no tenía, porque no estaba cómodo, ni al cien por ciento, porque lo logrado genera cierta ansiedad".

Y agregó: "Si te parás a pensar, la cabeza te juega una mala pasada. No me levanto todas las mañanas pensando que somos campeones del mundo".

El entrenador sorprendió a todos cuando en una conferencia de prensa en noviembre del año pasado anunció que tenía pensado dejar su cargo como director técnico, a poco menos de un año de haber levantado el título en Qatar 2022: "Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles", afirmó en ese entonces.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La importancia de la Selección y la mala idea de que "ganar permite todo"

Scaloni aseguró que nadie está obligado a venir a la Selección, sino que a los jugadores se los invita: "La Selección es una invitación, no una obligación. A nosotros a veces nos daba mucha presión ser llamado por la Selección, muchos no querían venir, pero pudimos cambiar eso y ahora tenemos buena respuesta en cada citación de los futbolistas".

Y expresó que siempre hizo caso omiso de las críticas, de las cuáles nunca quiso vengarse: "Ganar no te permite hacer lo que quieras. Estamos muy equivocados con esa idea. Hay que ser un ejemplo para la sociedad y quedás aún más en la mira de la opinión pública. No vale nada vengarse ante las críticas".

La gloria y el exitismo

"Nosotros no alcanzamos la gloria, eso es lo que tal vez cueste de entender ya que fuimos campeones del mundo. Pero es solo fútbol, y nada más", afirmó el entrenador. Y agregó: "En este país parece que solo importa ganar pero hay que aceptar la derrotar, eso te ayuda a crecer y entender más cosas del camino que recorriste".