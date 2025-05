“Es un rebelde judicial”: Vicky Xipolitakis apuntó contra el padre de su hijo

Tras el testimonio de Javier Naselli que fue denunciado por presunta violencia intrafamiliar, la modelo Vicky Xipolitakis sostuvo que “la justicia tarda mucho" y siempre "es la palabra de la madre contra el padre que siempre la deja mal parada”.

Luego de que trascendiera un video de una lamentable escena, la mediática apuntó: “En el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) se demostró su violencia, violencia económica, pidieron dispositivos para la madre por el patriarcado que tiene constantemente. Todo está en manos de los profesionales. La justicia tarda y necesita que lo vean los profesionales. En el medio va pasando el tiempo”.

“La misma asistente social había logrado la revinculación y, cuando volvió a venir, el nene le lloraba porque no quería saber nada. Estuvo más de una hora en llanto y con angustia. Al final, la asistente le dijo ‘¿Cómo hacés cuando tenés que hacer algo que no lo querés hacer y lo hacés igual, como por ejemplo, vacunarte’ y él le dijo ‘Vacunarme no me duele, ver a mi papá si’”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Venimos luchando hace años con un montón de cosas que incumple. En lo civil es un rebelde judicial por todas las tramoyas que hace y está asesorado. El día de mi cumpleaños me enteré que él no quería vincularse más con su hijo. No me sorprendió porque el daño y la maldad que ejerce me acostumbró, pero me angustió por Salvi que tiene derecho a tener a su mamá y a su papá. Es una mala persona que se ríe de todos, manipula y miente”.

“Sale a dar notas sin sustentos, esa nota -a canal 13- la dio por lo único que le importó siempre fue el ‘Qué dirán’. Es lo que hace siempre. A mí me tenía para que me miren y por atrás me violentaba y me maltrataba. Mientras más llamativa era yo, más hombre se sentía él. Yo ya no importa porque estoy sanando con terapia. Ahora sólo importa cuidar al nene”, concluyó.