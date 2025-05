Gregg Popovich anunció que se retira como DT de los Spurs tras 29 años

La NBA despide a una de sus figuras más icónicas. Gregg Popovich, el legendario entrenador que transformó a los San Antonio Spurs en una dinastía del baloncesto mundial, anunció su retiro como técnico principal tras 29 años al frente del equipo.

Sin embargo, esta leyenda de 76 años no se desvincula del todo: asumirá el rol de presidente de operaciones de baloncesto, manteniendo su legado vivo en la franquicia con la que conquistó cinco anillos de campeón, los únicos en la historia de los Spurs.

/Inicio Código Embebido/

Thank you, Coach Pop, for your brilliance on and off the court. We look forward to our next chapter together. pic.twitter.com/4x6AFpSmQM