Con una jugada "a lo Jordan", Nueva York venció a Detroit y enfrentará a Boston

En un partido que tuvo de todo, los New York Knicks sellaron su pase a las semifinales de la Conferencia Este de la NBA al derrotar a unos combativos Detroit Pistons en el sexto encuentro de la serie.

Un triple agónico de Jalen Brunson, el héroe de la noche, decidió un duelo que parecía escaparse de las manos neoyorquinas tras una remontada épica de los locales. Ahora, los Knicks se preparan para un choque de titanes contra los Boston Celtics, mientras que Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers disputarán la otra semifinal del Este.

El Little Caesars Arena vibró con un encuentro de vaivenes emocionales. Los Knicks arrancaron con fuerza, dominando el primer cuarto con un contundente 37-23, liderados por la precisión de Brunson y el trabajo en la pintura de Karl-Anthony Towns. Sin embargo, los Pistons, lejos de rendirse, respondieron con un segundo cuarto arrollador (38-22), liderado por la intensidad de Cade Cunningham, y se fueron al descanso con una ventaja mínima de dos puntos.

MALIK BEASLEY ENDS THE HALF FROM WAY DOWNTOWN ??



His 6th 3PM of the game so far ??



Pistons lead by 2 at the break in Game 6 on TNT! pic.twitter.com/vRzr2z2XsP