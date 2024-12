Franco Colapinto, a Cadena 3: "En 2025 voy a seguir luchando por mis sueños"

El Gran Premio de Abu Dabi cerró este domingo la temporada de Fórmula 1, dejando importantes titulares en el automovilismo internacional. Entre los momentos destacados, se encuentra la emotiva despedida de Lewis Hamilton, quien se retira de Mercedes tras 11 años y seis títulos, consolidándose como el piloto más ganador de la historia. También se despiden Carlos Sainz de Ferrari y Valtteri Bottas de la categoría máxima.

Franco Colapinto, en declaraciones exclusivas a Cadena 3, reflexionó sobre su fin de semana y su futuro en la F1. "No fue lo que esperábamos: no fue el final que quería con el equipo", expresó Colapinto, al referirse a un choque con Oscar Piastri que afectó su rendimiento. "Me chocó muy, muy fuerte de atrás, me rompió mucho el difusor, me pinchó la goma, así que nada, una pena terminar así", añadió.

El piloto argentino reconoció que su auto tenía buen ritmo y lamentó no haber podido finalizar la carrera. "Quería mostrar eso, pero bueno", comentó. En cuanto a sus planes futuros, Colapinto enfatizó: "Voy a seguir luchando por mis sueños".

Fuentes cercanas a Williams confirmaron que no hay acuerdo con Red Bull, lo que complica la situación de Colapinto. "El asiento con Visa Cash App está totalmente caído", informaron. El piloto enfrentará un año desafiante en 2025, donde deberá demostrar su talento en sesiones de práctica libre y pruebas, mientras se prepara para cualquier eventualidad en las carreras.

Informe de Fran Reale - enviado especial a Abu Dabi