Pullaro, sobre la ley bases: "Era un error lo que se pretendía hacer"

Desde la Expoagro 2024 en San Nicolás, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló en Cadena 3 sobre el conflicto latente entre Nación y las provincias, la llamada “Ley Bases” y se refirió también a la convocatoria de Javier Milei para el "Pacto de Mayo", en Córdoba.

En primer lugar, teniendo en cuenta que el Presidente se encuentra en la Expoagro, dijo que "ojalá se pueda tener la agenda del interior productivo arriba de la mesa para poder debatir de alguna vez”, ya que “siempre al interior se utiliza cuando faltan recursos en el orden nacional pero nadie piensa qué tienen que hacer para que le vaya bien al campo y a la industria”.

El mandatario santafesino expresó que “mostrar esta expo es mostrar lo que somos, la identidad de la región centro de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, de la región litoral y provincia de Buenos Aires”, y remarcó: “Somos la producción”.

Dijo que “Argentina va a salir adelante cuando al interior le vaya bien” y manifestó que cree en el diálogo y celebra la convocatoria del Presidente, aunque “sus formas no sean las mejores”. A su vez, ratificó que “tienen una mirada diferente a la del Gobierno Nacional sobre cómo va a salir adelante el país”.

En ese marco, dijo que el acuerdo de mayo, sobre el que “está de acuerdo con el fondo, que tiene que ver con dejar en equilibrio las cuentas del Estado Nacional, bajar la carga tributaria, hacer una reforma política, bajar los gastos y tenemos los funcionarios; a todo eso ya lo hicimos en Santa Fe en estos casi 90 días de gestión”. Y pidió nuevamente “poner al sistema productivo arriba de la mesa”.

Así mismo, manifestó que “el acuerdo no es solo financiero y político, sino que tiene que ser un acuerdo por la producción y por el trabajo para tener un esquema sostenible en Argentina”.

También dijo que en la discusión de la ley bases “llevamos alternativas al esquema que se planteaba para mostrarle era un error lo que se pretendía hacer”. Y agregó: “No es contra la industria ni contra el campo, ya que subir las retenciones al agro significa impactar la inversión que hay en miles de pueblos del interior. Eso es no comprender, por eso es bueno que vengan acá, que vayan a los pueblos y escuchen sus historias, porque va a cambiar su mirada”.

Pullaro reiteró que cree en el diálogo político pero aseguró que siempre va a defender al interior. Y lanzó: “Durante muchos años a Argentina la gobernaron porteños y personas del AMBA y tuvieron el poder pleno, y el interior tuvo muy poco poder. Es momento que el interior ponga su forma y su modelo arriba de la mesa y pretenda discutirlo en Argentina, porque al país le ha ido mal en todas las variables; Argentina ha retrocedido y nosotros tenemos un modelo diferente”.

Sobre la ley bases, admitió que “por supuesto” que la quiere cambiar y aseguró que no va a ir contra el campo, contra la industria ni contra el biodiesel.

Y cerró: “A Santa Fe le debe plata Nación y no al revés. Nos deben $600 mil millones, y eso hay que discutir. A mí que me den mis recursos y con eso me arreglo”.

Entrevista de "Siempre Juntos".