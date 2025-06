La Legislatura provincial aprobó endeudamiento por 1.150 millones de dólares

La Legislatura de Santa Fe dio luz verde definitiva a los proyectos de endeudamiento impulsados por el gobierno provincial para financiar obras públicas. La iniciativa de mayor monto fue modificada por la Cámara de Diputados y posteriormente ratificada por el Senado.

Este jueves, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo provincial a contraer deuda externa por un total de 1.150 millones de dólares. Los fondos se destinarán al desarrollo de infraestructura en todo el territorio santafesino.

La aprobación abarca dos proyectos enviados por el Ejecutivo. El primero autoriza la toma de un crédito de 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado al Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario. El segundo habilita operaciones de crédito público por hasta 1.000 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas), con el objetivo de financiar obras de capital, cancelar deuda existente o recomprar títulos emitidos por la provincia.

Aunque ambos proyectos ya contaban con media sanción del Senado, la Cámara de Diputados introdujo cambios al proyecto de mayor envergadura. Entre ellos, se estableció un reparto del endeudamiento en tres áreas: el 50% se destinará a infraestructura productiva, el 25% a infraestructura social y el 25% restante a seguridad pública. Además, se creó una comisión legislativa para el seguimiento del uso de los fondos.

La votación en Diputados reflejó algunas disidencias: el proyecto de los 1.000 millones obtuvo 30 votos a favor y 13 en contra, mientras que la iniciativa del CAF fue respaldada por 38 legisladores, con 4 votos negativos y una abstención. Tras las modificaciones, el Senado avaló los cambios y convirtió en ley ambas propuestas.

Oposiciones

Desde la oposición, el diputado justicialista Marcos Corach justificó su voto en contra al considerar que no era el momento adecuado para tomar deuda. “No está claro para qué se va a usar el dinero. Ya hay 630 millones autorizados en el presupuesto y 500 millones en bonos que dejó la gestión anterior”, argumentó.

En el recinto, el encargado de manifestar esa postura fue el exgobernador Omar Perotti, quien no se pronuncia muy frecuentemente en la Cámara. En esa línea, pidió que "no hagan equivocar al gobernador", ni con el monto ni con la tasa, ademas de manifestar no entender "el apuro"; recordó que la provincia no recauda dólares y ponderó la buena reputación santafesina en el mercado financiero internacional por no haber defaulteado, especialmente desde 2016 a esta parte (con tres devaluaciones cambiarias en el medio a nivel nacional).

Bancas

En contraste, la presidenta del Senado, Gisela Scaglia, defendió la medida destacando su importancia para garantizar la continuidad de las obras en curso. “Este endeudamiento nos permite blindar la obra pública en la provincia. Incluye infraestructura penitenciaria, rutas, accesos y proyectos productivos que no deberían ser financiados solo por una generación”, señaló.

Uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno para justificar la toma de deuda fueron los recortes del presupuesto nacional. En ese contexto, el ministro de Economía mencionó que una de las posibles obras a financiar sería la finalización de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas en la capital provincial, aunque aclaró que aún no se han definido prioridades.

“Queremos discutir colectivamente qué obras deben priorizarse. En algunas regiones la necesidad puede ser una escuela, en otras un gasoducto o un acueducto”, indicó el funcionario.

Sobre el reparto territorial de los proyectos, el ministro de Obras Públicas, Pablo Olivares, aseguró que se buscará una distribución equitativa. “El objetivo es asegurar igualdad de oportunidades a todos los santafesinos. Hablamos de obras estratégicas, como tramos de gasoductos para industrias del interior que necesitan conexión con el troncal”, concluyó.