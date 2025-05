Debate del mayor endeudamiento de la historia: "Hay que apostar a grandes obras"

Este jueves se inicia en la Cámara de Diputados de Santa Fe el debate sobre la colocación de bonos por mil millones de dólares en Wall Street, impulsada por el Gobierno provincial. El ministro de Economía, Pablo Olivares, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, defenderán la propuesta en la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada provincial de Unidos, Jimena Seen.

La diputada Seen habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y comentó sobre la situación económica de la provincia: "El gobierno de Maximiliano Pullaro viene llevando un programa de obra pública muy importante. Si queremos una provincia que crezca, tenemos que apostar a la producción, lo que también implica apostar a grandes obras". La diputada subrayó que la provincia de Santa Fe, a pesar de la caída en la recaudación, se encuentra en una posición ordenada que le permite buscar estos fondos.

Seen también se refirió a la necesidad de asegurar la continuidad de la obra pública: "Cuando hay producción en nuestra provincia, hay crecimiento, y este crecimiento económico es el que después hace que esta deuda pueda ir pagándose". Sin embargo, reconoció que el proyecto no detalla las obras específicas que se financiarían: "No se menciona ninguna obra en el proyecto, como a veces se hace en el presupuesto".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diputada anticipó que se espera un debate significativo en la Cámara de Diputados: "Nosotros siempre debatimos mucho las leyes, y esta es una muestra. La idea es poder, si se puede, sacarlo en la próxima sesión". Además, destacó que las dudas de la oposición giran en torno a la distribución equitativa de los fondos: "Las mayores dudas e inquietudes siempre son qué tipo de obra y a dónde se destinan".

Sobre la inversión en infraestructura, Seen enfatizó: "Los productores no nos piden que les regalen nada, simplemente que los acompañes con las obras de infraestructuras que tiene que realizar el Estado". Aseguró que el objetivo del gobierno es "acompañar a cada una de las localidades y acompañar la producción de la provincia de Santa Fe".

La diputada concluyó: "Esta es una provincia que trabaja con austeridad y con transparencia. Podemos asegurar que los fondos se van a invertir como corresponde".

Entrevista de Hernán Funes.