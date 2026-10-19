Mattia Colnaghi se une a Campos Racing en Fórmula 3, buscando nuevos desafíos

Buenos Aires, 19 octubre (NA) – Mattia Colnaghi, el joven piloto italo-argentino de 18 años, ha confirmado su incorporación a Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3. Esta escudería es parte del programa de jóvenes talentos de Red Bull y busca pelear por el campeonato tras un primer año en la tercera categoría en su camino hacia la Fórmula 1.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, Colnaghi dejará la estructura de MP Motorsport para unirse al equipo que ha ganado los dos últimos campeonatos de constructores y que obtuvo el título de pilotos en 2026 con el estadounidense Ugo Ugochukwu.

La llegada de Colnaghi representa una oportunidad significativa para su desarrollo dentro de la categoría, donde logró sumar puntos en seis de las últimas ocho carreras, finalizando el campeonato en el puesto 13 con un total de 54 unidades.

Antes de su llegada a la Fórmula 3, Colnaghi había sido campeón de la Fórmula 4 española en 2024 y de la Eurocup-3 en 2025, dos logros que han cimentado su proyección en el mundo de los monoplazas.

"Estoy muy feliz de unirme a Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3 FIA. Siempre he tenido un gran respeto por ellos y el éxito que han logrado a través de la serie alimentadora, especialmente en la F3 como campeones reinantes", manifestó Colnaghi.

El piloto también destacó: "Después de ganar campeonatos en categorías anteriores y de adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027".

Finalmente, Colnaghi agradeció a MP Motorsport por los tres años de trabajo conjunto y destacó el vínculo que construyó con la escudería.