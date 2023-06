Consejos simples para evitar las ciberestafas

Juan Federico

En Cadena 3 hemos contados diversas modalidades de ciberestafas, un delito que no deja de generar víctimas en Argentina.

Presentamos el ardid del "Quick Support", una modalidad delictiva en la que los delincuentes engañan a las víctimas y logran que estas instalen un programa con el que ellos pasan a tener el control remoto de sus celulares, sin que ellas se percaten.

También, la "estafa de Netflix", páginas falsas creadas para engañar a los usuarios y así sacarles datos sensibles sobre sus cuentas bancarias.

Y si hablamos de páginas "truchas", hay que tener mucho cuidado con aquellas que aparecen primeras en los buscadores, como contenido patrocinado. Por lo general, son creadas por los delincuentes para engañar.

Otro ardid que no pasa de moda es el "cuento de la vacuna", con el que los ladrones bucan apropiarse de una cuenta de Whatsapp ajena para estafar luego a todos los contactos.

Y, con un poco más de elaboración, aparece también la "clonación" del chip, más conocido como Sim Swapping. Los delincuentes primero intentan robar tu identidad para luego apropiarse de tu chip, o sea, de una buena parte de tu vida.

Ahora que conocemos cada uno de estos ardides, viene bien tener siempre presente una serie de consejos simples para intentar no caer en la trampa:

1) Siempre que recibas un correo electrónico (no importa si es de tu banco, tu cuenta de mail, de Netflix, de Rentas o de cualquier empresa) conviene revisar:

-La dirección de la que se envía (que no tenga números o palabras extrañas). Que el dominio esté bien escrito. Por ejemplo, que sea [email protected] y no [email protected] o [email protected]

-Que tenga el mismo dominio que los otros correos que has recibido de esa firma. Los especialistas siempre subrayan que ningún negocio, mucho menos un banco o una cartera estatal, va a enviar un correo de @gmail @yahoo o @hotmail, entre otros.

2) Es necesario que nos detengamos en la forma de escribir, la gramática, la ortografía del texto, incluso si usan vocabulario que no es común en tu país o ese ámbito. O sea, si ha sido traducido por alguna aplicación o si utiliza un lenguaje neutro.

3) Si se trata de un correo electrónico con un enlace (link) para hacer un pago (impuestos, cable, celular, etcétera) nunca hay que abrirlo. Escrito de otro modo más directo: no cliquear en links que nos llegan por correos electrónicos.

Es mejor ir cada uno por su cuenta a la página web de la firma de la que supuestamente nos mandaron el correo electrónico y buscar allí si tenemos algún pago pendiente.

4) No hacer caso a los correos que nos plantean urgencias: hay que cliquear o pagar algo bajo amenaza de que de lo contrario el servicio va a ser cancelado. No hay que ir al link.

5) Si llega un correo o una llamada de una empresa de envíos de paquetes que no estás esperando, siempre hay que desconfiar, evitar responder y jamás enviar fotos del documento o abrir enlaces.

6) Pero si efectivamente estás esperando un paquete y te contactan al respecto, verifica quién te contacta (que se trate de un correo oficial o de un número que sea de la firma). Evitar dar claves, siempre. Y tampoco enviar fotos de nuestro DNI.

7) Si recibes un correo, SMS, Whatsapp, o cualquier tipo de comunicación en el que se te indica que ganaste algo, nunca abras el link. Nadie gana nada si no participó. Seguro que es una estafa.

8) Si vas a comprar por Internet, siempre tenés que comprobar que el inicio de la URL tenga un dibujo de un candado. "Si no lo tiene, no uses ese sitio", se indica como premisa principal.

9) Es necesario activar siempre la verificación doble en todas tus aplicaciones. Para ello, hay que ir a "ajustes".

10) También es más que útil poner contraseña para ingresar a tu celular y computadora (o huella digital y lectura facial). No uses la misma contraseña en las distintas aplicaciones.

11) Si te llaman por teléfono haciéndose pasar por el banco o institución, no hagas nada de lo que te dicen y cortá de inmediato. No entres en la aplicación ni hagas click en ningún enlace. Y tampoco descargues ninguna aplicación o archivo si es que te indican hacerlo. Siempre hay que desconfiar.

12) Si te contacta alguien conocido por redes sociales o mensaje pidiendo dinero prestado, especialmente diciendo que tiene una emergencia, no le contestes. Buscá llamarlo o verlo de manera personal. Y hacele varias preguntas íntimas para corroborar que se trata de esa persona. De lo contrario, interrumpí todo contacto.

13) Es necesario revisar de manera permanente tu estado de cuenta y pedir al banco que siempre te envíe un correo o mensaje luego de cada transacción que hagas con tarjeta de crédito o débito.

14) Jamás hay que dejar que se lleven tu tarjeta para hacerte un cobro. Nunca hay que perderla de vista.

15) Si vas a llamar o ingresar al banco, no lo busques en Google. Muchas veces los estafadores pagan publicidad para aparecer en los primeros resultados y no está entrando al sitio oficial, sino a uno creado por ellos para robarte información.