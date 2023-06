AUDIO: La estafa de la vacuna no pasa de moda

Juan Federico

La pandemia ya parece un mal recuerdo. La vida cotidiana, ya sin barbijos ni distancia social, se ha impuesto a fuerza de rutina. Pero aún siguen asomando métodos delictivos que aparecieron en los tiempos de cuarentenas. Se trata de la estafa de la vacuna, antes conocida como el fraude de la quinta dosis.

En la fiscalía de Cibercrimen de la ciudad de Córdoba que comanda Franco Pilnik ya han tomado distintas denuncias que revelan el mismo modus operandi en una escalada que no deja de reproducirse mes a mes.

La estafa o cuento del tío tiene como objetivo robar el Whatsapp de la víctima.

¿Cómo es el ardid? Los delincuentes llaman por Whatsapp. Utilizan números en cuyos perfiles han adosado algún logo oficial del Ministerio de Salud (nacional o provincial).

Cuando la víctima atiende, del otro lado de la línea los ladrones simulan ser empleados públicos que están llamando para notificarlos de que deben vacunarse cuanto antes, ya que se están venciendo los plazos de la inmunidad. No sólo hablan de coronavirus. Ahora, han agregado la gripe y la neumonía, entre otras afecciones respiratorias "de temporada".

Mientras, le van sacando datos a las víctimas: cuándo fue la última vez que se vacunó, cuántas dosis tienen, qué tipos de vacunas se han aplicado.

Con esta información, pasan al ataque final: le indican a la víctima que la dosis que le corresponde está escaseando en Córdoba y que sólo quedan dos o tres disponibles en toda la provincia. O, directamente, les dicen que para no tener que ir a hacer la fila a ningún centro de salud, ellos por teléfono les van a asignar, en ese instante, un turno.

Juegan con el miedo y la ansiedad. Una manipulación psicológica que busca que la víctima, sin darse cuenta, termine por entregar un código que en ese momento le va a llegar por SMS y que en realidad les permitirá a los delincuentes tomar el control del Whatsapp ajeno.

¿Cómo es esto? Cuando alguien intenta instalar un número de Whatsapp en un teléfono diferente, la aplicación envía un código de verificación al propietario original del número, para corroborar que este efectivamente quiera hacer la transferencia. Por eso, los delincuentes necesitan hacerse de este código para lograr robarse el Whatsapp.

Un ejemplo real: "Usted, como se ha vacunado con Pfizer, le corresponde una dosis de la misma. Pero en este momento en Córdoba sólo quedan tres dosis disponible. Es necesario que se apure, para que se la podamos asegurar. Ahora, le vamos a mandar por SMS un código para confirmar que esa dosis queda asignada a su nombre. Por favor, verifique si le ha llegado el código y repítamelo, así confirmamos todo".

La víctima, siempre creyendo que está en una carrera contrarreloj para conseguir su dosis, termina por repetir el código sin darse cuenta en ese momento que el SMS nada tiene que ver con algún Ministerio de Salud.

A partir de entonces, la conversación termina y la víctima se queda con su Whatsapp inhabilitado. Ignora en ese momento, que alguien ya lo está utilizando en otro teléfono.

Ya con el Whatsapp ajeno en su poder, los delincuentes se mueven rápido. Comienzan a mandar mensajes a todos los contactos diciendo que necesitan alguna transferencia de dinero por alguna urgencia, prometiendo regresar el préstamo cuánto antes.

Así, mientras la víctima intenta denunciar el robo de su cuenta y avisar a todos los contactos, durante al menos un par de horas los ladrones intentarán estafar a la mayor cantidad de contactos posibles.

Para que las víctimas no sospechen, en muchos casos dicen que deben hacer una transferencia urgente a una tercera persona, pero que ellos no pueden hacerla en ese momento porque les han suspendido por algún problema técnico el CBU. Entonces, solicitan a los contactos que directamente ellos les transfieran al CBU de esta tercera persona.

O sea, hay dos víctimas: quien cae en la estafa y termina por perder su Whatsapp; y a aquellos que terminan por transferir dinero creyendo que le están haciendo un favor a su contacto. Estos últimos son, en realidad, el real objetivo de toda la maniobra. A los primeros los engañan sólo para utilizarlos como instrumentos de un segundo fraude.

"Aún al día de hoy, seguimos receptando denuncias de personas que son contactadas a través de una llamada de WhatsApp o de un mensaje de WhatsApp, con alguien que en ese perfil utiliza una imagen del Ministerio de Salud y con eso se engaña a la persona haciéndole creer que para obtener o un turno para vacunarse o para obtener algún tipo de de beneficio o algún registro, debe entregar un código. Cuando la persona entregue ese código lo que hace es perder el acceso a su cuenta de Whatsapp y el atacante al tener el dominio completo de la cuenta de Whatsapp de la persona, empieza a comunicarse con sus contactos a quienes le pide o dinero prestado o algún tipo de cambio de dólar u otro ardid que implique una transferencia bancaria y legítima. Hay que tener mucho cuidado con esto, no entregar jamás esos códigos, y si se puede, activar un segundo factor de autenticación, es decir, ponerle una clave extra a Whatsapp, eso no no es complicado y se encuentra fácilmente en la configuración", indicó el fiscal Pilnik.

¿Cómo prevenirse? Tres consejos simples y efectivos.

1. El Ministerio de Salud no hace llamadas para confirmar turnos de vacunación. Y mucho menos por Whatsapp. O sea, hay que cortar de inmediato.

2. Jamás hay que pasar por teléfono, a nadie, ningún código que nos llegue al celular.

3. Activar un segundo factor de autenticación en el WhatsApp.

