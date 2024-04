Dos de cada tres argentinos destina la mayor parte de su sueldo al supermercado

Federico Albarenque

Dos de cada tres argentinos destinan la mayor parte de su sueldo a gastos en el súper. Es mucho. Es un trabajo realizado por la encuestadora Adecco, más allá de que entiende que la inflación ha bajado en las últimas semanas,

Pese a que hay una desaceleración en la suba de precios, fundamentalmente en algunos alimentos, señala la consultora que el 66% de los trabajadores destina la mayor parte del sueldo a los gastos del súper.

En segundo lugar, el 25% asegura que su principal gasto es el alquiler. Y un 5% sostiene que son remedios y gastos de salud. En esta misma encuesta, la mitad, el 50% exacto, dice estar preocupado por la situación del país, aunque, al mismo tiempo, casi el 40% está esperanzado de que va a salir adelante.

Con respecto a la situación laboral, el 55% dice que está peor a lo que vivía en 2023. El 57% destacó que la remuneración que percibe no es acorde al trabajo que realiza. El 18%, solamente, uno de cada cinco, dice que está bien remunerado, y el 25%, uno cada cuatro, que "más o menos" lo está.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estos son los datos que arroja Adecco, donde claramente hay la aceptación de una pérdida de salario con respecto a la sube de precios, a la inflación. Esto, más allá de lo que diga la consultora, es la percepción de la gente, es palpable por distintas estadísticas. Pero, además, el piso que tienen los alimentos en el gasto mensual.

Para la mayoría, o sea, dos de cada tres, la mayor parte del sueldo va a comprar comida a pesar de que, insisto, los precios se han desacelerado en las últimas semanas.

Se han conocido estos días distintos trabajos donde muestran una pérdida del salario interanual de entre el 20% y el 30%. Uno no puede dejar de comer. Sí puede dejar de ir al cine o de jugar al fútbol, pero comer, tiene que comer. Por eso sube el porcentaje de gasto en alimentos con respecto al sueldo, porque el dato no es solamente que sube lo que se consume en alimentos, sino todo lo que baja lo otro.

El otro dato también es ver algo que me parece que muchas veces no se pondera: ¿Cuánto cuesta hacer una comida para cuatro? No una sola. Uno puede hacer algo muy barato un día, pero no sé si se sostiene todos los días comiendo exactamente lo mismo y así no es tan barato. En el promedio mensual, ¿Cuánto cuesta cocinar para una familia tipo? Dos adultos, dos menores. ¿Siete, ocho, diez mil pesos? Sí, diarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El informe de Adecco, destaca, por otra parte, que un 79% coincide en que no es una tarea sencilla conseguir trabajo en el país. En contraposición a ello, un 21% sostiene que no es tan complicado como algunos creen. En cuanto al crecimiento en el trabajo que ya se tiene, más de la mitad sostuvo que no es posible porque no están dadas las condiciones. Un 29% sostuvo que sí cuenta con posibilidades y un 19% desconoce esas posibilidades.

La encuesta fue contestada por 5.243 personas durante marzo y abril. Allí también se refleja que el 65% de los entrevistados aseguró que consume menos que el año pasado debido al estancamiento del sueldo. Un 25% dijo que se mantiene estable, mientras que un 10% lo está aumentando. En este sentido, el 50% se manifiesta preocupado por la situación del país, aunque al mismo tiempo, casi el 40% está esperanzado.

En momentos en que los temas de salud mental ocupan un lugar destacado dentro de la sociedad, un 37% reconoció sentirse estresado frecuentemente, un 50% ocasionalmente y un 13% remarcó que no se estresa prácticamente nunca.

En una misma línea, un 54% aseguró que los temas relacionados a la salud mental no son considerados en su lugar de trabajo. En contraposición a ello, un 23% sostuvo que sí y otro 23% que ocasionalmente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/