Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su romance y hay fuego

Griselda Siciliani y Luciano Castro están juntos, fue la actriz la que confirmó el vínculo. Después de varios rumores, la pareja decidió blanquear la situación.

Hace aproximadamente un mes que se veían a escondidas, pero no aguantaron más el anonimato y decidieron hacerlo público. Algunos allegados afirmaron que Sabrina Rojas ya conocía la situación.

El panelista del programa Intrusos, Guido Záffora, contó que la pareja llevaba tiempo touch and go, y que tenían un gran vínculo desde lo sexual, pero la pareja decidió avanzar un poco más allá y mostrarse en público.

Griselda de 46 años, consultada sobre si está de novia con Castro dijo: “Sería. No me preguntes que no me gusta hablar de ese tema. Te quiero”.

Las imágenes de ambos actores realizando distintas actividades llenaron las redes y hablan por sí solas. Sobre todo una de una comida íntima donde se los puede ver muy cerca.

Algunas fuentes aseguran que Castro y Siciliani tienen encuentros desde que esta última se separó de Suar, y que se cortó cuando Castro comenzó en el 2007 con Sabrina Rojas.

Después, cuando Castro se separó, la relación tomó fuerza de nuevo, según afirmó Záffora.