Ahora que parece que frenan los precios, ¿El dólar puede escupirnos el asado?

Adrián Simioni

De pronto, aparecen muchas señales de desinflación. No en todas partes. Pero sí en sectores muy importantes. Por ejemplo en los alimentos. O en lo que los economistas llaman “inflación núcleo”, es decir los productos que no están regulados ni tan sometidos a cosas como el clima, por lo que representa de manera más genuina lo que pasa.

La consultora Alphacast midió que la inflación núcleo fue de 0% en las últimas cuatro semanas, la menor desde… 2013. Es más: en la última semana registró una deflación de 0,8%. Para darte una idea: en agosto del año pasado la inflación semanal llegó a casi 7%.

CanastitaBot, esa medición automatizada de precios online de 8 grandes cadenas de supermercados da, para el último mes, una inflación de 4,17%. Otras mediciones del mismo tipo se mueven en el mismo sentido. Parecido a lo que nos dio a nosotros el BariBot, la canastita que medimos y que en la última semana tuvo una variación mensual de 5,8%. A simple vista se pueden ver descuentos en otros rubros, comercios chicos que ofrecen pagar en tres o seis cuotas.

¿Todo esto es para festejar? No. Primero porque no hay que vender los chanchos antes de que nazcan los chanchitos. Y segundo porque esto se consiguió con el hachazo de los ingresos, con salarios que han perdido enorme poder de compra, en particular los privados. Baja la inflación con recesión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero el gobierno se envalentona. No sólo el vocero de Milei dijo hoy: “Estamos asesinando a la inflación” y aseguró que en abril la inflación será de un dígito.

El gobierno además se arriesga. El Banco Central acaba de bajar la tasa de interés que les paga a los bancos para que los bancos dejen ahí sus pesos. Las acaba de bajar de 70% a 60%. Cuando asumió estaban en 130. El riesgo es que los bancos van a preferir sacar la plata de ahí y colocarla en otro lado. Por eso esta semana reaparecieron los créditos hipotecarios UVA. Pero además los bancos van a tener que bajar en forma proporcional lo que ellos les pagan a los depositantes de plazo fijo. Y eso va a poner más dinero en el mercado.

¿Podría eso reactivar la inflación? Difícil por ahora: más allá de la inflación núcleo o la de alimentos están las tarifas y otros precios como el de las prepagas, que estaban muy atrasados, subieron fuertemente, y obligarán a los hogares a gastar en ellos cualquier peso extra que haya.

En todo caso, la recesión es tal que hay algún margen para que se remonetice la economía.

Para muchos, las esperanzas se terminarán cuando a alguien le sobre un peso y empiece a mirar con cariño al dólar, que quedó muy barato comparado con diciembre y en general en comparación a los últimos años. “Se va a ir todo a la miércoles”, piensan muchos.

¿El dólar puede escupirnos esta promesa de asado? Es la gran pregunta en este momento. Porque la posible aparición de más pesos coincide con que Argentina necesita levantar el cepo, que aún rige e impide que toda la demanda de dólares para importar cosas, para viajar, o para que las empresas paguen deudas afuera o manden ganancias a sus dueños extranjeros. Cuando esas restricciones se levanten, el dólar también debería moverse, dicen algunos. Pero, dicen otros, si se mueve lo hará como cualquier otro precio que quedó atrasado. Si no hay emisión descontralada de pesos, el dólar encontrará su lugar y aquí quedará. Y emisión no hay. Desde diciembre el Central dejó de darle pesos al Tesoro. Igualmente, es vidrioso, porque en Argentina el dólar también calienta expectativas.

En todo caso, los optimistas pueden pensar en esto, si quieren: hace un par de meses hablábamos del riesgo de hiperinflación; hoy empezamos a hablar de nuevo del dólar.