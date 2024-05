El que avisa no traiciona: Milei blanquea que el cepo durará un poco más

Adrián Simioni

El libreto libertario de Javier Milei ya lleva varios cambios. La libertad total de precios que con la que arengaba en la campaña va perdiendo ardor. Pasó con los precios de las prepagas, con la homologación de aumentos salariales, con la decisión de demorar nuevas subas de la luz.

Y hoy le tocó el dólar. Milei respondió hace un rato en las redes sociales a alguien que sostenía que el dólar está atrasado y que por eso la Argentina está cara en dólares, lo que resta competitividad cambiaria a la economía. El Presidente defendió su programa económico, negó que exista tal atraso y dijo que, en todo caso, Argentina es cara por sus altos y muchos impuestos y por regulaciones que encarecen muchas actividades.

Y en el último punto dijo que en Argentina se están levantando restricciones del cepo todos los días “hasta que un día se termine de salir del cepo”. Ya no le puso fecha. La última vez que había hablado del tema, había sugerido que sería a mitad de año. Es decir, a fin de junio. Pero para eso faltan menos de dos meses. Y ahora Milei plantea una cosa más gradualista y ya sin fecha. Paso a paso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sus críticos dicen: si en verdad creés que el dólar no está atrasado, entonces deberías levantar todo el cepo de una y el dólar no se movería. Y algo de razón tienen.

El libreto de Milei al respecto ha ido cambiando. El Presidente opta por ir despacio y seguir licuando el valor de los cientos de miles de millones de más que aún hay en la economía para que, cuando elimine el cepo, no haya pesos suficientes para una corrida hacia el dólar.

Y lo que está haciendo es bastante consistente. Por eso sigue bajando la tasa de interés. Eso por un lado frena la multiplicación automática de los pesos. Por otro lado, lleva a que las empresas saquen sus pesos de los bancos y, como no tienen un dólar al cual acceder ya sea para atesorarlos, mandarlos afuera o para importar bienes, los gasten en otras cosas. Eso, claro, podría por un lado reactivar la economía pero también recalentar la inflación. Pero el gobierno se tiene confianza. Ve que los precios se han calmado un poco, que al bajar la inflación el dólar oficial, que sube al 2% mensual, ya no se abarata tanto cada mes. Ve que la recesión es muy fuerte y que entonces conviene tirarle un poco de nafta bajando las tasas. Ve que el gobierno pudo recortar sus gastos así que ya no tiene que emitir tanto y que Milei no decae tanto en las encuestas, lo cual es una señal de confianza.

Y entonces prefiere no poner en riesgo todo con una apertura brusca, total e inminente del cepo. Un poco menos de revolución; un poco más de gradualismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/