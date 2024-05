Crianza y "dura realidad": la confusión entre ser felices y estar entretenidos

El doctor Enrique Orschanski habló acerca de los distintos modos de crianza actuales y su influencia directa respecto al desarrollo de las personas, en relación con el trato que se recibe puertas adentro, y teniendo en cuenta la marcada presencia del bullying en las infancias.

En ese marco, el especialista aludió a "la confusión que los niños pueden tener entre felicidad y entretenimiento", y señaló que ello es porque son criados haciéndoles creer que "que no pueden sufrir jamás" y creyendo que "deben ser constantemente entretenidos, procurando que eviten cualquier tipo de problemas".

Orschanski advirtió sobre las consecuencias de querer ocultarle a los niños "la realidad", que muchas veces implica malestar, dolor o sufrimiento. Sobre ello, amplió: "En una crianza no todo es Disney, no todo es pasarlo súper bien. Estamos criando chicos muy demandantes, muy necesitados de estar entretenidos todo el tiempo. Y cuando nosotros no estamos ocupa el lugar la pantalla; y cuando lo dejamos frente a una pantalla es como dejar a un chico de cuatro años que cruce una avenida de alto tránsito solo".

Por otra parte, haciendo hincapié en el bullying que puede sufrir los menores, aseguró que "el cariño genuino que reciben los chicos es un impermeable para que las agresiones les resbalen, para que no les importe tanto, para quitarle poder a ese insulto que les ha llegado".

A su vez, también señaló la importancia de "trabajar con los acosadores", y desarrolló: "Los chicos prenden el televisor a cualquier hora, protegida o no protegida, y encuentran mucha agresión en todos los niveles, con una agresividad que se siente como un acoso. Y los adultos no estamos mirando que hay chicos muy atentos al lado nuestro que están aprendiendo las formas".

En ese sentido, según Orschanski, un factor clave para proteger a los niños del acoso escolar es proporcionarles un ambiente amoroso.

Y concluyó: "Creo que los acosadores se van a terminar cuando dejen de escuchar tanto insulto. Lo que uno encuentra la violencia en la calle, es apenas un pedacito del iceberg que hay dentro de las casas".

Entrevista de "Siempre Juntos".