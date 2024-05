¿Quiénes son más vulnerables frente al bullying o acoso escolar?

El bullying o acoso escolar es una problemática que afecta sobre todo a niños y jóvenes en edad escolar. Aunque no hay estadísticas precisas en Argentina pos pandemia los casos que llegaron a las consultas de la Asociación Libres de Bullying se multiplicaron por diez.

Los vínculos en las escuelas están complicados y los hábitos y maneras de relacionarse con otros cambiaron, los niveles de ansiedad de frustración y de paciencia.

Cuando el bullying afecta a un niño o adolescente lo afecta en su 100%

María Zysman, psicopedagoga y directora de la Asociación Libres De Bullying señaló a Diversidad que algo fundamental para educar a los chicos en una sociedad libre de bullying es pensar cómo nos tratamos los adultos entre nosotros, cómo nos dirigimos a ellos y qué lugar le damos a la diferencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Todos somos diferentes, pero hay cuestiones que nos llaman más la atención. Entonces, cuando los chicos pregunten acerca de la diferencia, puede ser porque alguien está en silla de ruedas, porque alguien tiene un color de piel al cual nuestro hijo no está acostumbrado a ver, porque tiene rasgos étnicos de algún lugar que desconoce, todas esas preguntas que los chicos hacen no son preguntas discriminatorias, lo discriminatorio es lo que nosotros le respondemos", advierte.

En ese sentido asegura que hay que trabajar esos aspectos y estar atentos a lo que se comunica: "¿Qué le comunico yo a mis hijos cuando les presento el mundo en el cual van a vivir? Ahí vamos a estar generando niños abiertos al encuentro, también niños que aprendan a tolerar sus frustraciones", explicó.

"Nos tenemos que involucrar amorosamente en los aprendizajes vinculares de los chicos, no eligiendo por ellos pero sí mostrándoles cómo ser buena gente", subrayó.

Las diferencias y el bullying

En relación a la diversidad consideró que hay que sacar el foco de pensar que lo que genera bullying es la diferencia del otro, sino que en realidad lo que genera la agresión es "la falta de amor hacia la diversidad".

"Yo creo que los chicos que son 'más elegidos' como víctimas, son aquellos que por ahí no entienden la ironía, no entienden el sarcasmo, no entienden el mundo, tienen una manera de procesar el mundo de una manera particular. Ahí sí, son mucho más tomados como blanco de acoso aquellos que no se saben hacer amigos, que son muy introvertidos", advirtió.

"En un espacio en donde no está bien trabajada la diversidad es probable que aparezca el bullying. Cuando se trabaja bien desde chiquitos en lo que es el mundo general, lleno de todos los colores y de todos los tamaños que existen en el mundo, esto baja", reflexionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/