La cédula azul sigue vigente: "Hay que esperar que se oficialice el anuncio"

El Gobierno nacional anunció este viernes que va a eliminar el 40 por ciento de los casi 1600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en todo el país con el fin de reducir costos y terminar con trámites burocráticos. También se van a eliminar el certificado de transferencia automotor y la cédula azul, y la tarjeta verde dejará de tener vencimiento.

En Una mañana para todos, por Cadena 3 Rosario, el experto en seguridad vial y presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM), Fabián Pons, dijo que si bien está el anuncio aún no está implementado, y explicó: “Hay que ver los detalles, porque la cédula azul es el permiso de conducción de un vehículo que tiene otro dueño, si eso se deja sin efecto hay que ver como se sustituye. Lo mismo sucede con la cédula verde si se saca el vencimiento. Qué va a pasar cuando se venda un vehículo si no se hace una transferencia, si queda a nombre del anterior dueño…todas esas cuestiones todavía no sabemos cómo se van a implementar”.

“El anuncio está bien, el tema es ver cómo se va a llevar a cabo. No es que uno dice voy a hacer esto y ya está hecho. Hay que publicarlo en el formato legal que corresponde y reglamentarlo para que todo el mundo pueda interpretarlo y los registros en este caso puedan proceder en consecuencia”, agregó el titular de OVILAM.

“Se dijo es que a partir de mayo las cédulas verdes no tienen más vencimiento, pero por ejemplo si un policía de Córdoba detiene un vehículo que tiene la cédula verde vencida y el que conduce no es el titular registral del auto, corresponde la multa y la retención del coche porque hoy esa es la reglamentación vigente y no hay ninguna disposición legal que me diga lo contrario, hay solamente un anuncio”, sentenció.

En cuanto a su aplicación, expresó: “Si no tenemos sistemas informáticos que sean eficientes para llevar a cabo los controles necesarios, va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero si los sistemas informáticos funcionan es un enorme avance”.

Eliminación del registro de la propiedad automotor

“No nos tenemos que olvidar que esta reducción de costos es parcial, por parte del Gobierno nacional, después hay que ver que se hace de la parte provincial. No nos olvidemos que de la transferencia de un vehículo el 70 por ciento de los costos son impuestos provinciales, no es de la Nación”, detalló Pons.

Y continuó: “El Registro de la Propiedad Automotor es una entidad que mientras hay un sistema de registración vehicular es necesario como puede ser el Registro Nacional de las Personas, el tema es que en la década del 90 se privatizó y pasó a ser un negocio burocrático y en gran medida extorsivo, porque no puedo escaparme de eso, no es que lo puedo hacer en otro lado o puedo evitar el trámite, es simplemente una hermosa caja de recaudación para unos pocos que fueron elegidos a dedo, porque no hubo una licitación o una oferta de servicios, fue digitado”.

“Todo lo que sea impuestos es plata que requiere el Estado para mantener otras cosas, hay que ver si eso que se mantiene es útil para la sociedad o no es útil para la sociedad. El Estado no produce nada, recauda plata nuestra y la distribuye en las cosas que considera o hay demanda. Entonces si hay cobro de impuestos hay que ver a donde se derivan y para que se utilizan. La transferencia de un vehículo en Argentina es terrible, no tiene ni punto de comparación ni con otros países de la región, ni mucho menos con otros países más desarrollados. Lo que hay que revisar es porque hay tanta carga impositiva. Estamos hablando de que en la compra de un vehículo prácticamente la mitad de lo que uno paga es en impuestos”, concluyó Pons.