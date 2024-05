Sigue la protesta en Misiones: reclaman policías, maestros y personal sanitario

Con reportes de Mauricio Conti, enviado especial de Cadena 3

En la provincia argentina de Misiones, la policía local inició una serie de protestas exigiendo mejoras salariales y amnistía para aquellos involucrados en el conflicto. La situación alcanzó tal gravedad que los uniformados interrumpieron el tráfico en importantes arterias viales de la ciudad de Posadas.

Los policías reclaman tres puntos fundamentales: amnistía para evitar sanciones tras el conflicto, mejoras salariales argumentando que exponen su vida por apenas 400 mil pesos en una zona de frontera, y una mesa de diálogo permanente entre la policía provincial, el gobierno y también el servicio penitenciario.

A las protestas también se sumó personal de la salud (con sueldos cercanos a 400 mil pesos) y de educación, que este jueves se sumó al paro nacional.

En las últimas horas se resolvió para este jueves una sesión en la Cámara de Diputados provincial a las 18.30 para destrabar el conflicto.

Cada entrevistado -policial, estudiantil, yerbatero, maderero- pide que la solución la dé el ex gobernador y extitular de la Cámara de Representantes Carlos Rovira, quien aseguran que "maneja el poder".

En el caso de la salud, tomaron el edificio del Ministerio de Salud. Los policías dicen que no es un piquete y no son piqueteros, que es un desvío de calles. Personal de salud dice que no es una toma, sino que se sentaron con carpas a esperar respuestas, pero no se ven móviles ni policías ni fuerzas de seguridad como Gendarmería en las calles.

Ramón Amarilla, oficial mayor retirado y vocero del movimiento policial, dijo en diálogo con Cadena 3 que hay personal policial en las dependencias y móviles en la calle, garantizando la seguridad.

Amarilla explicó que, desde octubre del año pasado, han agotado todas las instancias administrativas sin obtener respuestas satisfactorias.

Además, sostuvo que la mesa reconocida para dialogar con el Gobierno provincial fue cerrada tras las elecciones.

El conflicto parece lejos del final ya que los manifestantes aseguran que continuarán con sus acciones hasta obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.

Según Germán Palavecino, otro vocero del movimiento, lo que buscan no es un aumento de sueldo sino una recomposición salarial. Afirmó que desde octubre del año pasado, los sueldos de los policías se redujeron en más del 50%, por lo que necesitan un incremento mínimo del 100% para poder cubrir sus necesidades básicas.

El reclamo, que había comenzado en el Comando Radioeléctrico la semana pasada, fue tomando cada vez más fuerza y, en las últimas horas, también sumó a los docentes, médicos y enfermeros.

De acuerdo a un vocero del personal de salud, un médico en Misiones cobra 450 mil pesos por mes y percibe $1.600 por hora de guardia.

El Gobierno nacional, representado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió personal de Gendarmería, que estuvo presente en los cortes de ruta, pero no procedió a desalojar, sino que sólo desvió el tránsito, mientras se sigue de cerca la situación desde Buenos Aires.

El Gobierno de Passalacqua había ofrecido a los policías un aumento que fue rechazado, por el que un agente, que en enero cobró $300,183.10, llegaría en mayo a $488,263.20 (62,66%).

Elena, una enfermera con 30 años de experiencia que cobra 450 mil pesos, expresó a Cadena 3: "Hoy estamos sobrepasados, nuestros salarios son muy bajos nuestras tareas siguen siendo las mismas, no podemos vivir con nuestro sueldo."

La falta de presencia policial en las calles es un tema preocupante dado que Misiones es una zona fronteriza compartida. Por el momento no hay respuesta ni solución al conflicto por parte del gobierno provincial o nacional.

La opinión del abogado que defendió a policías cordobeses en 2013

Miguel Ortiz Pellegrini, abogado defensor de agentes que se levantaron en Córdoba en 2013, dijo a Cadena 3 que un policía que recurre a un paro "no tiene regreso".

"Puede seguir generando una situación de poder que culmine en un acuerdo; si vuelve, los echan a todos y les aplican lo que corresponde. Es una cuestión de poder momentánea, no se puede prolongar mucho. El mediador tiene que tener la calidad necesaria para saber cuál es ese tiempo; generalmente son cortos", describió.

Además, consideró que luego de estas situaciones "se determina un juego interior policial donde aparecen personajes" como en Córdoba Julio César Suárez, el exjefe de policía de Córdoba "que terminó siendo un delincuente". "Hay un momento de incertidumbre donde el poder político no sabe quién es leal y quién está al frente; aparecen estos personajes", remarcó y dijo que no se arrepiente de haberlos defendido porque "el reclamo fue justo"." La relación de ingresos en Córdoba en ese momento era una miseria. La familia, la comida, el sustento es lo más importante", apuntó

Informe de Mauricio Conti, enviado especial de Cadena 3 a Misiones. Entrevista de Miguel Clariá.