Sietecase presenta su nuevo libro en Rosario: "Mi mejor novela"

El reconocido periodista y escritor Reynaldo Sietecase presentará su cuarta novela, "La Rey", el viernes a las 7 de la tarde en el foyer del Teatro El Círculo, con entrada libre y gratuita. La obra es un thriller que cuenta la historia de una mujer paraguaya que vive la pesadilla del sometimiento sexual por parte del marido de su abuela en su adolescencia, pero se empodera desde el barro, abriéndose paso en un mundo sórdido de prostitución, trata y narcotráfico.

"Me divierte mucho escribir novelas policiales. Me gusta que me cuenten una historia y me la cuenten bien", dijo Sietecase. La protagonista de "La Rey" es Blanca Rosa González, una chica que viene de Paraguay y experimenta una transformación significativa. "Es mi mejor novela", aseguró el autor.

“El policial tiene mucho que ver con mostrar cómo funciona una sociedad, la policía, las relaciones de poder, el narco, las bandas, y en ese aspecto se toca con el género negro, se toca con la realidad y obviamente con el periodismo, si querés”, planteó. Y añadió: “De todas maneras, la ficción se impone, esto es ficción, tiene elementos de la realidad, pero La Rey es un personaje inventado y todo lo que pasa en la novela es una recreación. Pero claro, tiene la cercanía de estar trabajando con elementos de la realidad”.

"Si querés conocer bien un país, leete un policial escrito por un autor de ese país", afirmó Sietecase. Según él, el género policial tiene mucho que ver con mostrar cómo funciona una sociedad: las relaciones entre la policía, las relaciones de poder y los bandos narcotraficantes.

Además de hablar sobre su nuevo libro, Sietecase también compartió sus pensamientos sobre la situación política actual en Argentina. Aseguró que no alcanza con estar enojado con el presidente Milei; es necesario pensar críticamente acerca de por qué llegó al poder y cómo se puede superar esta situación.

"El acto de ayer, insisto, tuvo momentos realmente estrambóticos. Si en seis meses baja la inflación, el salario se recompone, la gente y la gente es más feliz, probablemente se le perdone. Ahora, la verdad que estamos en un momento de contexto económico muy delicado", expresó. Y continuó: "La gente empezó a comer mal, empezó a comer peor. Estamos hablando de un proceso que viene de hace ya ocho años".