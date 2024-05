Florencia Bonelli revela a Entre Líneas los secretos detrás de "La Casa Neville"

La renombrada Florencia Bonelli deslumbró durante su reciente visita a Córdoba, donde compartió detalles fascinantes sobre su saga más reciente, la segunda entrega de su nueva saga "La Casa Neville", "No quieras nada vil".

Como había anticipado anteriormente a Entre Líneas, esta historia expande el universo Bonelli centrándose en la historia de Alexander Blackraven, el hijo de los protagonistas de "El cuarto arcano". "Las lectoras me pedían su historia, pero también sentía la necesidad de darle su lugar, el hijo de dos grandes pesos pesados como Roger Blackraven y Melody", explicó la autora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La saga, compuesta por tres libros, destaca por su mezcla de géneros, siendo un emocionante thriller que desafía las convenciones literarias de Bonelli, aunque por supuestro sin dejar atrás el romance y la pasión que caracteriza a la autora.

"Me encanta mezclar el romance con el suspenso, con el thriller, con un policial. Soy medio un híbrido, pero me encanta mezclar eso", admitió la autora.

Más allá de la trama, para Bonelli, sus personajes son como sus propios hijos. "Ellos son, para mí, personas luminosas", expresó.

"Yo siempre digo que a mí me encantaría ser como son ellos. Si tienen fantasmas y dragones, en los libros trato de que ellos los sanen, los vean a los ojos, y los sanen. No siempre es tan fácil en la vida real. A medida que me voy poniendo 'vieja', me voy poniendo un poquitito más sabia, y me gustaría pensar que algo de eso va entrando en los libros", expresó.

El eje central de la saga, según Bonelli, es la frase "la herida es una grieta por donde entra la luz", una reflexión profunda sobre el dolor y la evolución personal. "Es entender que venimos a este mundo para experimentar muchas cosas, pero sobre todo el dolor, porque es lo que te hace evolucionar", explicó la autora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, adelantó a Entre Líneas detalles exlcusivos sobre la tercera entrega de la saga: "Creo la más thriller de todas, la más intensa y como una maratón de eventos. Así como que te dejas sin aliento. Yo misma quedaba muy tensa después de escribir cada día. Contracturada. La tercera parte tiene una parte muy importante acá en Argentina. Justamente por este tema del Famatina y pasa tambièn por Córdoba".

La autora cumple en 2024 25 años de trayectoria desde la publicación de su primer libro "Bodas de Odio".

"Son 25 años, una evolución muy grande que he hecho. Era muy jovencita cuando empecé a escribir, y la verdad que, no sé, me gustaría ir transmitiéndoles un poco de la sabiduría. Que la vida pasa por otro lado, que la vida no pasa ni por el éxito, ni por la acumulación de bienes, pasa simplemente por el amor. Si te fijás en mis libros, hay todo tipo de amor. Amor de hermano, amor de amigo, amor de madre, amor de hijo. El amor al otro. Y ponerlo al otro primero siempre, es lo único que hace que esta vida sea digna de ser vivida", concluyó.

Entrevista de Giuliana Piantoni