Pacto de Mayo: cómo y qué puede significar

Sergio Suppo

Córdoba va a ser escenario el 25 de mayo, como ya todos sabemos, de algo que se ha llamado pomposamente el Pacto de Mayo. Tengo algunos datos y algún contexto histórico para aportar, para que nos vayamos preparando para esta ceremonia, que va a ser precisamente el día patrio, el 25 de Mayo.

Hace unos días, en reserva, un equipo de la Presidencia de la Nación, visitó la ciudad de Córdoba y algunos sitios del interior de la provincia para ver dónde se puede firmar el pacto. ¿Dónde fueron? Fueron a Ascochinga, a la Estancia La Paz. Pasaron rápidamente por la Estancia Jesuítica de Caroya, en Jesús María. Estuvieron en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de la UNC. Estuvieron en el Centro de Convenciones, frente al estadio Mario Alberto Kempes. Estuvieron en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales.

Atención con este dato. La gente de protocolo de la provincia de Córdoba, que acompañó a esta delegación de Buenos Aires, solo los acompañó. No tuvieron registro ni respuesta real de dónde se va a efectuar finalmente la ceremonia, porque esa es una decisión que va a tomar la Presidencia de la Nación.

El último lugar que cité, el Palacio de Pasos Perdidos de Tribunales, podría llegar a ser el lugar elegido. Ahora bien, para que haya Pacto de Mayo y tenga algún significado, tiene que pasar, que se vote la Ley Bases. Esa es la condición que puso el presidente Milei. Y la fecha estimada en la que el tema se va a tratar y eventualmente aprobar es el 16 de mayo.

O sea, estamos hablando de días ya un poco más ajustados. Si se llega a demorar una semana el Senado, vamos a estar prácticamente pisando la Semana de Mayo. Ahora quiero hacer, para terminar un breve contexto histórico, qué es un pacto, qué significa. Porque lo que planteó Milei, en términos comparativos respecto de otros pactos que ha tenido la Argentina, no es estrictamente un pacto. Es un decálogo de buenas intenciones con las que uno puede estar muy de acuerdo o bastante de acuerdo, que no van a firmar todos los gobernadores, porque ya se sabe que los kirchneristas no van a ir a Córdoba a firmar, y que van a firmar los miembros del Gobierno y la mayoría o una buena parte de los gobernadores y del sistema político, lo que Milei llama la casta.

Hasta ahí llegamos con lo que va a ocurrir. No es vinculante. Y esa es una condición necesaria para lo que uno puede denominar pacto. ¿Por qué no es vinculante? Porque nadie estará obligado a cumplir esos compromisos en el futuro. Porque los pactos son eso, un acuerdo al que uno se obliga a cumplir y además que tiene trascendencia en el tiempo. El último pacto político en la Argentina se hizo en 1993 y se concretó en 1994. Se llamó el Pacto de Olivos.

No voy a entrar a juzgar el valor del Pacto de Olivos, si estuvo bien o estuvo mal. Fue el acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, que permitió la reforma de la Constitución que nos rige actualmente, las leyes institucionales de la Argentina están en esa Constitución reformada en el 1994, le permitió a Carlos Menem la reelección en ese momento y le permitió a Raúl Alfonsín introducir una serie de normas institucionales nuevas en la nueva Constitución reformada. Eso es un pacto.

Hubo en el siglo XIX un montón de pactos, la mayoría de ellos realizados por entre bandos vencedores y vencedores de la batalla de Caseros, después de la Batalla de Cepeda, etcétera, etcétera.

Esos fueron pactos que son fundacionales en la Argentina. Me parece que este Pacto de Mayo, ojalá me equivoque, no tiene la estatura de "pacto". Por lo menos hasta ahora.

Y estamos ya en el mes en el que debe firmarse. Sigue de acto político, significativo, importante, un acto en el que Milei estará rodeado de una buena parte de la gente. Eso sí va a ser un pacto político importante. Para que sea "pacto", faltan unas cuantas condiciones que, por ahora, insisto con esto, no están a la vista.

