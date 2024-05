Francos confía en la aprobación de la Ley Bases y pidió "no dramatizar"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se mostró confiado en que el Senado aprobará tanto la Ley de Bases como el Paquete fiscal tal como salió de Diputados, aunque señaló que si los proyectos se modifican, "no hay que dramatizar tanto el tema".

"Nos tenemos fe, totalmente", sostuvo el funcionario nacional de cara al comienzo del tratamiento de las iniciativas libertarias en la Cámara alta.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete remarcó que están "conversando con todos los gobernadores" y señaló que para los mandatarios provinciales, "salvo aquellos que tienen un sesgo muy ideologizado, como (el bonaerense Axel) Kicillof y algunos otros, es importante la ley, porque trata una serie de normas, no sólo por los recursos coparticipables, sino porque se promueve la inversión y es una oportunidad para generar trabajo".

Consultado sobre si el Gobierno espera llegar a la firma del Pacto de Mayo con la Ley Bases y el Paquete Fiscal aprobados, Francos expresó: "Aspiramos a que no haya cambios, no tanto para llegar o no al 25 de Mayo, sino para poner en marcha estas leyes que van a generar un fuerte impacto en la economía del país".

"Si hay modificaciones, habrá que tratarlo nuevamente en Diputados. No hay que dramatizar tanto el tema. Aspiramos a que la ley se apruebe como está y si no, se tratarán los cambios que proponga el Senado", manifestó.

"Lo importante es que la ley físicamente se apruebe", había remarcado Francos esta semana en diálogo con Cadena 3 y advirtió que si eventualmente hay alguna cuestión a modificar espera que pueda hacerse después. En ese sentido, consideró que, "demorar la ley significa también seguir manteniendo en espera una cantidad enorme de proyectos de inversión que hay en la Argentina para comenzar a desarrollar nuestras riquezas naturales".

Finalmente, el ministro del Interior ratificó la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo, ya que explicó que "se sustenta en la intención o la idea de confirmar muchos principios que se encuentran establecidos en la Constitución y que no se ven reflejados en la actividad económica de todos los días".

