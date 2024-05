Gustavo Zorzoli: "La educación dejó de ser una prioridad para este gobierno"

El ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, expresó, en diálogo con Cadena 3 su preocupación sobre el estado actual de la educación en Argentina.

Según Zorzoli, parece que la educación no es una prioridad para el gobierno actual. "El Ministerio pasó a ser una Secretaría y luego se plantearon algunas dificultades importantes", dijo.

Entre las dificultades mencionadas están el recorte del FONID (Fondo de Incentivo Docente) en enero y los recientes problemas con el financiamiento de las universidades nacionales públicas. Además, señaló que los 14 millones de libros que se distribuían gratuitamente entre los estudiantes de las escuelas públicas este año no se compraron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Son varias las cuestiones que nos hacen dudar sobre la situación educativa en un país que tiene una crisis que por supuesto no es de ahora sino que viene heredada desde hace más de 15 años", afirmó. El ex rector destacó también la calidad decreciente sostenida del sistema educativo, evidenciada por pruebas nacionales e internacionales.

Zorzoli sugiere un reclamo hacia el avance con las horas de clases propuestas para ampliar. Sin embargo, advirtió sobre una implementación apresurada: "Que nosotros tengamos más horas no significa más calidad si esas horas no se destinan esencialmente a la enseñanza de la lengua y la enseñanza de la matemática en la escuela primaria".

El ex rector también planteó además el problema de que la formación docente hoy no es atractiva para los jóvenes. "Estamos perdiendo matrícula en los profesorados donde se forman los maestros", afirmó.También señaló que, aunque el tiempo de formación para maestros ha aumentado, las retribuciones no están a la altura del esfuerzo requerido.

Zorzoli expresó su descontento con lo que considera una presión gremial que impidió avanzar con la declaración de educación como servicio esencial en la ley de bases. "Yo creo que es probable que haya sido esa presión", dijo, lamentando el hecho y subrayando que "en educación parece que acuerdos se podrían conseguir".

"En educación general, los acuerdos son más fáciles de conseguir", concluyó

Entrevista de "Informados al Regreso".