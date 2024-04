Zorzoli criticó a Benegas Lynch: "La Cámara de Diputados debería sancionarlo"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, afirmó este domingo que no cree en la obligatoriedad de la educación, al sostener su argumento en injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias.

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor", lanzó Benegas Lynch en declaraciones radiales.

En esa línea, el legislador agregó: "Muchas veces puede pasar en la estancia y, sobre todo, en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad".

El referente de Argentinos por la Educación y exrector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, intervino en la discusión y criticó en diálogo con Cadena 3 las declaraciones del diputado. Afirmó que sería una barbaridad retroceder en este aspecto y que la educación es obligatoria desde los 4 hasta los 18 años en Argentina, al tiempo que alertó sobre el peligro del trabajo infantil.

"Lo que hace el diputado con esa expresión, que afortunadamente la ministra (Sandra Pettovello) tira por tierra, es agigantar un problema que tiene la Argentina. Más que desafortunado, yo te diría que merecería que la Cámara de Diputados le hiciera una sanción a Benegas Lynch porque va en contra de la ley", expresó.

Zorzoli también señaló que no todos los niños y jóvenes asisten regularmente a las escuelas, especialmente cuando se trata de la escuela secundaria, motivo por el que expresó su preocupación por y consideró desafortunado que un diputado promueva ideas contrarias a la ley educativa vigente.

"Estas expresiones realmente no contribuyen en nada y afortunadamente el Ministerio y en particular la Secretaría de Educación a cargo de (Gustavo) Torrendel no están en esta línea", dijo el referente de Argentinos por la Educación.

Además, Zorzoli mencionó los problemas actuales del sistema educativo argentino. "Ha ido decayendo paulatina y sistemáticamente durante los últimos 25 años. Muchos niños no saben leer ni escribir al finalizar tercer grado y solo 13 de cada 100 estudiantes terminan la escuela secundaria con herramientas básicas de lengua y matemática para enfrentar el mundo laboral o los estudios superiores".

Por otro lado, distinguió entre la necesidad de preparar a los jóvenes para el mundo laboral y el problema del trabajo infanto-juvenil. Explicó que muchos jóvenes realizan trabajos informales, lo que conlleva riesgos. Sin embargo, también reconoció que en una Argentina empobrecida, algunos jóvenes pueden necesitar trabajar para ayudar económicamente a sus familias.

"Los chicos mayores de 17 años, bajo ciertas condiciones, pueden hacer algún tipo de actividad. Y por supuesto que lo ideal es que esté en el marco de la escuela. El problema es que en el marco de la escuela no va a recibir retribución por ese trabajo. Hoy el problema de la pobreza en Argentina es estructural y tenemos unas cifras desorbitantes", agregó el exdirector del Colegio Nacional Buenos Aires.

Por último, Zorzoli remarcó la importancia de la educación como un derecho humano fundamental y criticó cualquier intento de cuestionar su obligatoriedad. "Es volver a la edad media", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.