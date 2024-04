Fazenda de la Esperanza: escuela de vida que recupera jóvenes de las adicciones

En un contexto de creciente adicción a las drogas en Argentina, la "Fazenda de la Esperanza", una organización dedicada a la recuperación de jóvenes adictos, destaca por su enfoque único y su lucha contra un sistema legal que no brinda suficiente apoyo.

Monseñor Aurelio Kuhn, presidente de la organización y ex obispo prelado en Deán Funes, explicó en diálogo con Cadena 3 cómo funciona este centro.

"Nosotros más que centro de recuperación lo llamamos escuela de vida", dijo Monseñor Kuhn. "No les hablamos tanto de la droga o recuperarse de la droga, sino les hablamos más de encontrar el sentido a su vida".

La Fazenda se basa en tres pilares: espiritualidad, convivencia y trabajo. No usan medicina psiquiátrica y el compromiso personal del individuo es fundamental para su recuperación.

El tratamiento dura aproximadamente un año. "Yo a los chicos les digo ¿cuánto necesita una fruta para poder comerla bien madura? O sea, no se logra de un día para otro", enfatizó el prelado.

A pesar del éxito del programa y los testimonios positivos recibidos por sus beneficiarios, la Fazenda enfrenta dificultades económicas significativas debido a que no recibe ayuda estatal ni busca solicitarla.

Sin embargo, dependen completamente del apoyo privado y consideran cada logro como un milagro divino.

Monseñor Kuhn explicó: "Puedo decirles que esto surge por un milagro de la providencia, porque no tenemos recursos del Estado, tampoco queremos pedirlos. Justamente a raíz de las últimas noticias, yo me alegro que no hayamos tenido la ayuda del Estado".

Recientemente, una tormenta dañó una de las viviendas en el centro y están buscando apoyo para repararla.

Para aquellos que deseen contribuir a su causa, Monseñor Kuhn sugiere ponerse en contacto con los Grupos de Esperanza Viva (JEV), compuestos por familias que han tenido hijos en la Fazenda.

Entrevista de "Viva la Radio"