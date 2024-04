Joaquín Blanco: "El modelo de Unidos puede extrapolarse a nivel nacional"

Joaquín Blanco, diputado provincial y ahora nuevo secretario provincial del Partido Socialista (PS), destacó la posibilidad de que los modelos que intenta el frente Unidos para Cambiar Santa Fe puedan ser útiles en una futura política de gobierno nacional.

“Primero es la urgencia y la coyuntura. Necesitamos que Maximiliano Pullaro sienta el apoyo, que la gestión de Unidos pueda funcionar. Con un modelo de seguridad que funcione, lo mismo para uno productivo, uno educativo, uno de salud”, comenzó Blanco en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Si eso funciona, el modelo de Unidos puede extrapolarse a nivel nacional y ser referencia para lo que venga en Argentina. En el mediano plazo hay que construir una alternativa al anarcocapitalismo de Milei”, aseguró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, subrayó el trabajo legislativo a nivel provincial y sostuvo: “Aprobamos una batería de leyes muy importante en la Legislatura. Esto a diferencia de la parálisis legislativa que hay a nivel nacional. Acá hay una sinergia muy importante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Blanco, además, no descartó trabajar sobre una reforma constitucional que pueda habilitar la reelección del gobernador Pullaro. “El socialismo en sus venas tiene sangre reformista. El primer proyecto de reforma lo presentamos en el gobierno de Obeid. En 2018, con Perotti, presentamos otro. Somos reformistas porque esto no tiene que ver con la política, en Santa Fe hay instituciones del siglo pasado. Pero una reforma en favor de la gente, no de la política. Hay que ir a un profundo consenso, pongámonos de acuerdo entre rodos los sectores para armar un texto”, indicó.