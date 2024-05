Una cordobesa denunció a AstraZeneca por efectos adversos de la vacuna del Covid

Flavia Ochoa es la primera persona de Argentina que, de forma individual, denunció a AstraZeneca y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por la vacuna contra el coronavirus.

Se trata de una cordobesa oriunda de Coronel Moldes, quien demandó al laboratorio por 100 millones de pesos porque afirma que le produjo problemas motrices diagnosticados bajo el Síndrome de Guillain-Barré.

Tras la aplicación, Flavia experimentó un cambio drástico en su vida y pasó de trabajar en una panadería a depender completamente de los demás debido a problemas severos de movilidad.

"A mí me cambiaron la vida totalmente. Antes trabajaba en una panadería y ya no puedo trabajar más después de la vacuna. Estoy dependiendo todo el tiempo de alguien, no puedo caminar, hago solamente pocos pasos con andador. En su momento también me había afectado la movilidad de los brazos y las manos. Hubo como un quiebre en mi vida. No puedo trabajar más y no tengo cómo cubrir ni mis gastos ni el tratamiento médico", explicó Flavia en diálogo con Cadena 3.

La damnificada señaló que nunca tuvo coronavirus y que se aplicó tres dosis de las vacunas, las dos primeras de Sinopharm y la tercera de AstraZeneca. "Con las dos primeras no tuve ningún problema y con la de AstraZeneca sentí los efectos a las pocas horas de su aplicación. Yo me vacuné a las 11.30 y a las 19.30 empecé con dolores en las piernas, unos calambres fuertes que me aflojaban las piernas y al otro día no me pude levantar de la cama. Me caí, me tuvo que levantar mi pareja y después, con el correr de las horas, no pude mover tampoco los brazos ni las manos", detalló.

A pesar del diagnóstico inicial que atribuía sus síntomas a una alergia provocada por la vacuna, tras varios estudios se le diagnosticó finalmente el síndrome de Guillain-Barré. Los médicos confirmaron que era un efecto directo del fármaco. "Hice la consulta médica y me pusieron un antialérgico para que se me fuera el efecto. No tuve ninguna mejoría con eso. Entonces me derivan a Río Cuarto y ahí me empiezan a hacer un montón de estudios. Buscaban primero coágulos, buscaban tumores. Y después de muchos estudios y de ir descartando, me hacen una punción lumbar y con eso me diagnostican síndrome de Guillain-Barré".

Me dijeron que mis problemas de salud eran por efecto de la vacuna desde un principio. Es más, tengo certificados que así lo indican

Flavia Ochoa, cordobesa que denunció a AstraZeneca y Anmat

Flavia explicó a Cadena 3 que el reclamo por la vacuna ante la Justicia viene de mucho antes de que se conociera la noticia de que, en el Reino Unido, AstraZeneca anunciara posibles efectos adversos. "Empecé el reclamo antes. Es más, nos sorprendió cuando AstraZeneca asume que puede causar efectos adversos. Yo le decía a mi abogado justamente que podía ser una estrategia legal para atajarse ante posibles demandas, como la mía. En el Ministerio de Salud no nos prestaron atención y nos rechazaron el reclamo. Entonces seguimos por esta vía de la demanda contra el laboratorio".

La denunciante ratificó que la demanda ya está presentada y están esperando la competencia del juez federal de Río Cuarto. Hasta el momento, no ha habido comunicación por parte del laboratorio AstraZeneca. "Nadie se contactó conmigo todavía", dijo Flavia.

Por último, dijo que espera obtener algún tipo de resarcimiento para poder continuar con su tratamiento médico, ya que no puede trabajar y depende completamente de los demás para llevar adelante su vida cotidiana. "Ahora dependo todo el tiempo de los demás, yo antes era una persona activa que me hacía todas las cosas sola. Tengo un nene chiquito y mi pareja me ayuda en todo. Tengo también a mi mamá que me ayuda", concluyó.

Entrevista de Agustina Vivanco.