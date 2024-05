Esteban Ribovics, el argentino noqueador del que todos hablan en la UFC

Martín Bonansea

El estadio Enterprise Center, ubicado en Saint Louis, Misuri, en Estados Unidos, este sábado estaba colmado. La UFC convoca multitudes, y esa masa eufórica clamaba por una batalla. El argentino Esteban Ribovics conocía de guerras.

A los 39 segundos del primer round, el argentino tiró dos golpes cruzados, derecha e izquierda y una certera patada de derecha que dejó inconsciente a su rival antes de caer.

Tenía un duro duelo ante el norteamericano Terrance Mckinney y el salteño debía enfrentarlo y ganarle porque para Ribovics no hay otra posibilidad. Salir a ganar.

El video de la contundente victoria del argentino.

Tiene 13 peleas ganadas, de las cuales siete fueron en el primer round. Así consiguió su contrato en la UFC, con un tremendo nocaut a los 30 segundos, ante el inglés Thomas Paul.

Desde Miami, tras la sorprendente victoria y la viralización mundial de su KO, Esteban Ribovics habló con Cadena 3 y contó todas sus sensaciones y cómo vive este momento.

“Fue un momento de euforia y de orgullo, estoy disfrutando este tiempo, entreno fuerte para obtener estos resultados. Tengo un primer round agresivo y lo aprovecho. Trabajé para este momento, es mío, lo merezco", afirmó el salteño.

Esteban nació en Salta en 1996, es un artista marcial mixto que compite en la división de peso ligero de la UFC. Vivió en Córdoba, donde vino a estudiar Arquitectura y terminó especializándose en las Artes Marciales Mixtas.

El trapero Duki compartió en sus historias el triunfo de Esteban Ribovic.

Para el luchador sus afectos son muy importantes y sabe que su pareja es un pilar. “Antes de cada pelea pienso mucho en mi papá que siempre me acompañó y hoy ya no está conmigo. Mi mujer sufre cada una de mis peleas, a veces se va al baño para no ver, siempre me apoyó en este camino”.

Ribovics hace un año que está radicado en Miami, donde se entrena duro para crecer en el ranking y poder luchar por el título.

El luchador acompañado por su pareja mientras se preparaba para dar con el peso en uno de sus combates

Consultado sobre si las Artes Marciales Mixtas le quitaron adeptos al boxeo, consideró que "son deportes distintos, pero que comparten muchos aspectos, incluso que el público en muchos casos, coincide". Puso como ejemplo que campeones de la UFC se dedicaron al boxeo.

También afirmó que "si bien hoy el boxeo sigue moviendo más dinero, la MMA creció muchísimo más en los últimos tiempos".

Como consejo para los chicos que quieren comenzar la actividad, los incentivó para que lo practiquen, algo que les va a dar confianza y los va a ayudar en la vida.

Ribovics es sensación: en Estados Unidos están fascinados, el cantante Duki comparte su triunfo en Instagram y miles de jóvenes siguen sus peleas y quieren ser como él. Pero Esteban está tranquilo, sabe que el secreto es el trabajo duro y que si tiene cerca a sus afectos puede con cualquiera.

Para seguir su carrera: @estebanribovicsmma