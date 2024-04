A dos años de su llegada al City, Julián dio su primera entrevista en inglés

El delantero argentino del Manchester City, Julián Álvarez, dio su primera entrevista en inglés a menos de dos años de su llegada al país europeo.

En dialogo con un reconocido medio de Inglaterra, el atacante campeón del mundo mostró su avance con el idioma británico y dio la nota sin una sola palabra en castellano.

/Inicio Código Embebido/

Julian Alvarez speaks on the Premier League title race and Manchester City's Champions League exit ?? pic.twitter.com/NYYlm2Nbvk