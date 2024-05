Festejos de cumpleaños en época de crisis

Fernando Genesir

Me puse a pensar sobre una práctica que surgió en Argentina, y que posiblemente esté ocurriendo en otras partes del mundo también. Hablo de la tendencia de cobrar tarjeta para asistir a fiestas de casamiento. Esta práctica ha abierto una nueva grieta entre aquellos que creen que si no pueden costear su propia fiesta, simplemente no deberían tenerla, y aquellos que piensan que está bien pedir a sus amigos y familiares que colaboren con los gastos.

Ahora bien, esta semana me encontré con una variante aún más sorprendente de esta tendencia: fui invitado a una fiesta de cumpleaños donde se me pidió pagar tarjeta. No era un cumpleaños especial o significativo, solo uno ordinario. Me quedé perplejo ante esto. ¿Es esto algo común ahora? ¿Es otra consecuencia de la difícil situación económica por la cual atraviesa nuestro país?

He estado acostumbrado a dos tipos principales de celebraciones: aquellas donde el anfitrión cubre todos los gastos o las que son más informales donde cada uno trae algo para compartir. Pero esta nueva modalidad es desconcertante para mí.

No estoy cuestionando el precio en sí mismo - entiendo perfectamente las dificultades económicas actuales -, sino la idea misma detrás del cobro por asistir a una celebración personal.

Estoy seguro de que hay opiniones divergentes sobre este tema. Algunos pueden pensar que es perfectamente aceptable dividir los gastos entre todos los invitados; otros pueden creer que el anfitrión debería cubrir todos los costos; y aún otros pueden preferir un enfoque más flexible donde el anfitrión proporciona la comida y los invitados traen sus propias bebidas.

En cualquier caso, esta parece ser una tendencia creciente aquí en Argentina, y me pregunto si es un reflejo de los tiempos difíciles que estamos atravesando. ¿Es simplemente una adaptación necesaria a las circunstancias actuales o es una señal de algo más profundo? Solo el tiempo dirá.