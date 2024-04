La Provincia pagó vencimiento de deuda por US$ 11,2 millones

La Provincia de Córdoba hizo efectivo en tiempo y forma el pago del trigésimo servicio de interés y vigésimo segundo servicio de amortización del Título de Deuda Local al 7,125% con vencimiento en 2026.

El pago total fue por U$S 11.211.914,06: U$S 9.375.000,00 correspondientes a capital, y U$S 1.836.914 correspondientes a intereses del período.

Los títulos fueron emitidos en octubre de 2016 por U$S 150 millones y luego ampliados en otros U$S 150 millones en abril de 2017, estando los fondos íntegramente destinados al financiamiento del Programa Integral de Gasoductos Troncales que alcanzó a todo el territorio provincial.

"Con este pago ratificamos el compromiso con la responsabilidad financiera y adoptando, al mismo tiempo, las previsiones necesarias para mantener el equilibrio en sus cuentas fiscales", señalaron fuentes del Ministerio de Economía y Gestión Pública.

Informe de Guillermo López