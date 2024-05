Murió carbonizado al incendiarse un taller de chapa y pintura en Córdoba

Un hombre murió carbonizado durante un incendio desatado, por casusas que aún se investigan, en un taller de chapa y pintura de barrio Pueyrredón en la capital cordobesa.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana de este viernes, en calle Ciriaco Ortiz al 1445, donde al fondo de la vivienda funcionaba el taller en un galpón de 60 metros cuadrados.

El dueño de casa, Eduardo Ruiz, confirmó que la persona fallecida es Carlos Ruiz, de 79 años, quien pernoctaba en el lugar. Su cuerpo fue hallado sobre una cama, de cúbito dorsal, totalmente calcinado.

Aparentemente la circunstancia del incendio habría sido, por algún elemento para calefacción. Intervino la Policía y Bomberos.

Alicia, la hermana del hombre fallecido dijo a Cadena 3 que escuchó una explosión pero "ya era tarde".

"Yo ya estaba en mi habitación y en el fondo de mi casa, en la parte de garaje, hay como una piecita aparte y mi hermano trabaja ahí. Y escuché una explosión. Cuando me levanté inmediatamente fui a ver qué era ese ruido y abro la puerta y ya las llamas se me venían encima y ya no pude hacer nada", lamentó la mujer.

"Se estaba quemando todo el galpón y ya mi hermano no pudo salir. Ni yo podía ingresar porque era mucho humo, mucho", agregó.

La mujer dijo que su hermano usaba una pantalla para calefaccionarse con una garrafa.

Informe de Lucía González