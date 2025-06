El hermano menor de Bellingham sigue su camino y es nuevo jugador del Dortmund

El Borussia Dortmund concretó la llegada del centrocampista inglés Jobe Bellingham. El hermano menor de Jude Bellingham, la estrella del plantel actual del Real Madrid.

El jugador de 19 años, firmó un contrato por cinco temporadas y será parte del plantel que disputará el Mundial de Clubes de la FIFA.

Aunque el elenco alemán no reveló los detalles económicos del traspaso, medios británicos estiman que el Dortmund desembolsó un monto inicial de 33 millones de euros, lo que lo convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del club, solo por detrás del francés Ousmane Dembélé (35 millones de euros en 2016).

Desde Sunderland, equipo ascendido a la Premier League, confirmaron que se trató de una venta récord para la institución e incluyeron una cláusula de venta futura en el acuerdo.

