Terminó la temporada regular de la NBA: cómo se jugarán los playoffs

Tras 82 partidos de temporada regular, este domingo la primera etapa de la NBA llegó a su fin y comienza la parte más emocionante del campeonato estadounidense de básquet.

En la jornada del domingo se definieron los clasificados a los playoffs y también los equipos que todavía deberán pelear por su oportunidad de meterse en la postemporada jugando el Play-in.

El Oeste

Thunder, Nuggets y Timberwolves llegaban a la última jornada con posibilidades de establecerse en el primer puesto de la conferencia Oeste con 56 victorias cada uno en un hecho que no es para nada habitual en la NBA.

Foto: CBS Sports.

Tras vencer abultadamente a los Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder se aseguró la primera ubicación de la conferencia, mientras que los Timberwolves cayeron con los Suns y le cedieron el segundo puesto a los Nuggets de Jokic que vencieron a Memphis.

Los Suns se aseguraron su puesto en la postemporada tras ganar su partido, la derrota de los Pelicans también ayudó al conjunto de Phoenix a evitar el Play in.

La otra serie de playoffs de la conferencia Oeste, que ya estaba asegurada, enfrentará a los Dallas Mavericks de Doncic con los Clippers de Leonard, Paul George y James Harden.

Mientras que en el Play in del Oeste, los Pelicans quedaron en la séptima posición y deberán enfrentar a los Lakers de LeBron James que quedaron en octava posición, equipo que le ganó en la última jornada por 124-108.

El ganador de este partido, será el rival de los Nuggets en los playoffs, mientras que el perdedor tendrá que aguardar el resultado del partido entre Kings y Warriors, en Sacramento para conocer a su rival en el último partido del Play in. El ganador de ese choque será el rival de los Thunder.

POSICIONES CONFERENCIA OESTE

1-Thunder 57-25

2-Nuggets 57-25

3-Timberwolves 56-26

4-Clippers 51-31

5-Mavericks 50-32

6-Suns 49-33

7-Pelicans 49-33

8-Lakers 47-35

9-Kings 46-36

10-Warriors 46-36

El Este

Mientras que, en la conferencia Este, en la jornada del domingo se jugaron siete partidos en simultaneo. El puntero de la conferencia, Boston Celtics, sin sus estrellas, venció a los Wizards. Los cuatro equipos involucrados en el Play in ganaron sus partidos.

En la conferencia Este, el drama fue en la lucha por el segundo puesto ya que los Bucks cayeron en Orlando y los Cavs perdieron ante los Hornets, lo que le dejo la puerta abierta a los Knicks para colocarse en la segunda ubicación. El equipo comandado por Jalen Brunson venció a los Bulls en tiempo suplementario y se quedaron con el segundo puesto.

En los playoffs del Este los Cleveland Cavaliers enfrentarán a Orlando Magic, mientras que los Bucks jugarán ante los Pacers. Los Celtics deberán esperar por los resultados del Play in para conocer a su rival, al igual que los Knicks.

En el Play in del Este los Sixers se medirán ante el Heat. El ganador de este duelo será el rival de los Knicks, mientras que el perdedor enfrentará al ganador Bulls-Hawks y será el rival de Celtics.

According to the closing NBA MVP odds on ESPN Bet, Nikola Jokic and Shai Gilgeous-Alexander are ahead of Luka Doncic.



Stephen A. Smith said he is voting for Gilgeous-Alexander for MVP. pic.twitter.com/IiAyLx6qov