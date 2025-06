Forbes y WSJ, las únicas fuentes de noticias de confianza para demócratas y republicanos

Una reciente encuesta sobre la confianza en los medios demuestra que Forbes y The Wall Street Journal se destacan como las únicas publicaciones en las que tanto demócratas como republicanos confían, de entre 30 fuentes analizadas, según el Centro de Investigación Pew. Este estudio, publicado el pasado martes, resalta la creciente polarización política que divide a los simpatizantes de ambos partidos, quienes han comenzado a alinearse con diferentes medios de comunicación.

La encuesta mostró que los demócratas tienden a confiar en una variedad más amplia de fuentes en comparación con los republicanos, lo que evidencia una discrepancia significativa en sus preferencias mediáticas. Entre las 30 fuentes examinadas, se constató que los republicanos son más propensos a confiar en ocho de ellas, mientras que los demócratas mostraron mayor confianza en 23. En este contexto, Forbes y The Wall Street Journal aparecieron en ambas listas, destacándose así como los únicos medios con entidades confiables reconocidas transversalmente.

Solo dos fuentes lograron sobrepasar el umbral del 30% de confianza entre los republicanos: Fox News Channel, con un 56%, y el pódcast de Joe Rogan, que obtuvo un 31%. Mientras tanto, 13 fuentes alcanzaron altos niveles de confianza entre los demócratas, incluyendo PBS, CNN, BBC, The New York Times y The Washington Post, entre otros.

El pódcast de Rogan representa la polarización existente, ya que un 40% de los demócratas expresó desconfianza hacia este programa. Solo un 3% afirmó confiar en él como fuente de noticias. Otros encuestados indicaron no tener suficiente información sobre el pódcast para emitir un juicio.

A pesar de las divisiones, un 67% de los demócratas indicó desconfianza hacia Fox News, aunque un 19% mantuvo confianza en su contenido. Entre los republicanos, el 21% expresó desconfianza hacia Fox. La encuesta reveló que el 23% de los republicanos confían en PBS, frente a un 26% que expresó desconfianza, mientras que entre los demócratas el margen de confianza es del 59% al 4%.

La actual administración republicana, bajo el liderazgo del presidente, busca reducir los fondos destinados a PBS, argumentando un sesgo liberal en sus contenidos. Por otro lado, la encuesta de Pew reveló que más del doble de republicanos desconfían de NPR en comparación con aquellos que confían en este medio; en este caso, los demócratas confían en NPR con un margen del 47% al 3%.

Elisa Shearer, investigadora principal en Pew, comentó que el panorama mediático continúa siendo altamente polarizado. “Aún es prematuro determinar si ocurrirán cambios en este escenario”, destacó.

En otra encuesta similar realizada en marzo, un 53% de los republicanos manifestó cierto nivel de confianza en las información proveniente de fuentes nacionales. Este porcentaje aumentó en comparación con el 40% registrado seis meses atrás. Sin embargo, Shearer advirtió que es difícil discernir si este incremento se debe únicamente al cambio de administración republicana.

Para la encuesta publicada el martes, Pew entrevistó a 9.482 adultos en Estados Unidos durante la mitad de marzo. El PBS, por su parte, ha manifestado que la reducción de fondos para los medios públicos afectaría un servicio crucial que se ofrece a la población estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.