Tiroteo en una escuela de Austria: al menos ocho muertos

VIENA (AP) — Al menos ocho personas murieron este martes en un tiroteo ocurrido en una escuela de la ciudad austriaca de Graz, según confirmó la alcaldesa del lugar. El presunto tirador también perdió la vida durante el incidente.

La alcaldesa, Elke Kahr, calificó los acontecimientos de “terrible tragedia”, citando declaraciones realizadas a la Agencia de Prensa de Austria. Indicó que entre las víctimas fatales se encontraban siete estudiantes y un adulto. Además, varios heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Las autoridades policiales indicaron que creen que el agresor actuó solo.

Las fuerzas especiales fueron enviadas al colegio BORG Dreierschützengasse, ubicado a aproximadamente un kilómetro del centro histórico de Graz, tras recibir una llamada de emergencia a las 10:00 a.m. A las 11:30 a.m., la policía comunicó en su cuenta de la red social X que la escuela había sido evacuada y que todos los presentes fueron trasladados a un lugar seguro. Ellos afirmaron que la situación estaba “asegurada” y que no existía peligro alguno.

Un operativo policial amplio tuvo lugar en las inmediaciones del colegio, con vehículos de emergencias y al menos un helicóptero patrullando el área, tal como se puede observar en fotografías publicadas por el medio regional Kleine Zeitung.

Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, se localiza en el sureste del país y alberga alrededor de 300.000 habitantes.

El canciller austriaco, Christian Stocker, declaró que el tiroteo constituye “una tragedia nacional que conmociona profundamente a todo nuestro país”.

“No hay palabras para expresar el dolor y la tristeza que sentimos todos nosotros, toda Austria”, expresó en un comunicado difundido en la red social X.

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, manifestó que “este horror es indescriptible”.

“Eran jóvenes con un futuro por delante. Un maestro acompañaba a los estudiantes en su trayecto”, agregó.

El ministro del Interior, Gerhard Karner, se dirigió a Graz tras el incidente.

“Las escuelas simbolizan la juventud, la esperanza y el futuro”, expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de X. “Es desgarrador cuando las escuelas se convierten en escenarios de muerte y violencia”.

