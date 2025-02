¿Qué es un meme coin, cómo funcionan y qué pasó con $LIBRA?

El presidente de la Nación, Javier Milei, generó controversia este viernes tras promocionar un meme coin llamado $LIBRA, cuyo valor se disparó llegando a crecer entre un 1.600% y 1.700% en pocas horas, para luego desplomarse estrepitosamente.

Si bien tras la polémica que esto generó, el mandatario borró el tuit y dijo que “no sabía los pormenores” de esta cripto, Julian Kip, CEO de Kip Protocol, la empresa detrás de $LIBRA tiene fijado en su perfil de la red social X, un tweet en octubre de 2024 donde aparece junto a Milei, junto a un mensaje que dice: "Tenemos algo grande cocinándose para Argentina y Latinoamérica”.

/Inicio Código Embebido/

I was honoured to have an in-depth discussion with President Javier Milei @JMilei on how AI will impact societies.



I shared on how AI affects the jobs of the future, how it’s important for all countries to have a strategy for AI sovereignty, and how @KIPprotocol is focused on AI… pic.twitter.com/gGnrnorHrs