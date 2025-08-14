En vivo

Deportes

San Lorenzo: AFA habilitó a Moretti a volver a la presidencia

El organismo determinó que no hay sanción contra el dirigente, quien podrá retomar su cargo en los próximos días.

14/08/2025 | 13:15Redacción Cadena 3

FOTO: El Tribunal de Ética de la AFA habilitó a Marcelo Moretti a regresar a la presidencia de San Lorenzo.

San Lorenzo atraviesa un momento de alta tensión institucional, ya que trascendió que el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó a Marcelo Moretti a retornar a la presidencia del club, luego de mantener su licencia por cuestiones judiciales.

El organismo determinó que no hay sanción contra el dirigente, quien podrá retomar su cargo en los próximos días.

El fallo llega después de que el Tribunal evaluara las actuaciones sumariales internas de San Lorenzo. Las autoridades del ente señalaron que no recibieron pruebas suficientes para sancionar a Moretti, incluso solicitaron a Canal 9 el material en crudo de las imágenes que lo vinculaban con la recepción de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil, pero no obtuvieron respuesta.

Por ello, resolvieron que no existían argumentos para su expulsión, algo que se oficializaría mediante documento esta semana.

La noticia generó fuerte repercusión en el ámbito del club. En las últimas semanas, los hinchas se manifestaron en contra de un eventual regreso de Moretti, y la controversia se intensificó por la investigación de la Justicia ordinaria en su contra por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas.

El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque hasta el momento no se definió un fallo judicial en su contra.

Mientras tanto, San Lorenzo sigue con su agenda institucional y el pasado lunes realizó una reunión de Comisión Directiva en el estadio Pedro Bidegain, con la presencia de 14 de los 19 dirigentes convocados.

Allí se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

En paralelo, el último documento del Tribunal de Ética de la AFA advierte sobre posibles sanciones al club por incumplir órdenes de abstención previas, un detalle que añade tensión al regreso de Moretti.

Lectura rápida

¿Qué decidió el Tribunal de Ética de la AFA? Habilitó a Marcelo Moretti a regresar a la presidencia de San Lorenzo.

¿Por qué Moretti había mantenido la licencia? Por cuestiones judiciales vinculadas a denuncias en su contra.

¿Qué se discutió en la Comisión Directiva? Se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre para tratar el Balance y el Presupuesto.

¿Cuál es el estado de la investigación judicial? Moretti fue imputado y citado a indagatoria, pero no hay fallo judicial aún.

¿Qué advertencias hizo el Tribunal de Ética? Posibles sanciones al club por incumplir órdenes de abstención previas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

