Deportes

Federico Redondo se va del Inter Miami y es nuevo jugador del Elche

El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.

14/08/2025 | 13:37Redacción Cadena 3

FOTO: Federico Redondo es nuevo jugador del Elche de España.

El joven mediocampista Federico Redondo, hijo del histórico Fernando Redondo, dejó oficialmente Inter Miami para continuar su carrera en el Elche de LaLiga española.

La operación, confirmada este jueves por el club estadounidense, es una venta definitiva aunque las “Garzas” conservarán un porcentaje de una futura reventa.

Redondo, de 22 años, llegó a Inter Miami en febrero de 2024 procedente de Argentinos Juniors y disputó 60 partidos en todas las competiciones, con dos goles y cuatro asistencias.

Formó parte del equipo que conquistó el Supporters’ Shield de 2024 y compartió vestuario con el campeón del mundo Lionel Messi y figuras como Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.

El Elche anunció la contratación del mediocampista con un video promocional titulado “la elegancia se hereda”, en referencia a la carrera de su padre en España.

Redondo firmó contrato hasta junio de 2030 y no ocupará plaza de extracomunitario gracias a su pasaporte español. La operación, de la cual no trascendieron los números oficiales, según medios españoles, rondaría los 2,5 millones de dólares por cinco temporadas.

Con su llegada, Redondo vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, luego de pasar por Argentinos Juniors e Inter Miami. Se espera que pueda estar disponible para el debut liguero del Elche el próximo lunes ante el Betis, sumándose a un plantel que buscará mantenerse en la máxima categoría bajo la dirección del entrenador Eder Sarabia.

¿Quién es el nuevo jugador del Elche? El mediocampista argentino Federico Redondo.

¿De qué club proviene? Proviene de Inter Miami.

¿Cuánto tiempo firmó con el Elche? Firmó un contrato hasta junio de 2030.

¿Cuántos partidos jugó en Inter Miami? Disputó 60 partidos en total.

¿Cuál es su edad? Tiene 22 años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

