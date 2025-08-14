Eva de Dominici reveló que la echaron de un boliche tras defenderse de un hombre
La actriz relató situaciones vividas en Estados Unidos, incluyendo su expulsión de un concierto y un boliche tras defenderse de hombres que la molestaban.
14/08/2025 | 12:44Redacción Cadena 3
FOTO: Eva de Dominici habló de sus peleas en boliches
Eva de Dominici acudió como invitada a "Otro día perdido", el programa que condujo Mario Pergolini por El Trece, y se sorprendió con una pregunta que le hizo: "¿Sos tranquila o sos de golpearte la cabeza? Porque me dijeron que sos de golpearte. Me dijeron que te boxeaste un par de veces".
Entre risas, la actriz respondió: "Soy muy justiciera. A ver, no sé qué información tenés, pero si alguien me molesta en un espacio público, yo sé defenderme. Interpreté a una boxeadora. Yo te boxeo".
"Por ejemplo, una vez me echaron de un concierto de Drake en Las Vegas porque un tipo me estaba molestando, me estaba empujando y yo le puse los puntos. O sea, yo me estaba defendiendo y me echaron a mí", recordó Eva.
La actriz reconoció que no fue la única vez que tuvo que defenderse en la noche de Estados Unidos, país en el que vive desde hace unos años: "Otra vez en un boliche en Miami también. Un desubicado vino y se hizo el vivo y lo agarré de los pelos. Y me echaron a mí. Qué loco, no. Injustísimo. Pero también hice que lo echen a él. Nos echaron a los dos".
Lectura rápida
¿Qué hizo Eva de Dominici en un programa? Acudió como invitada a "Otro día perdido" con Mario Pergolini.
¿De qué temas habló? Comentó sobre experiencias de defensa personal en boliches y conciertos en Estados Unidos.
¿Qué ocurrió en un concierto de Drake? Fue echada por defenderse de un hombre que la molestaba.
¿Dónde más le ocurrió una situación similar? También en un boliche de Miami por un incidente con un hombre.
¿Qué reflexionó sobre esas situaciones? Ella consideró injusto ser echada tras defenderse.
[Fuente: Noticias Argentinas]