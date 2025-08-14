El Talibán niega acusaciones sobre desvío de ayuda internacional en Afganistán

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — El Talibán negó el jueves haber utilizado la fuerza para desviar la ayuda internacional en Afganistán, respondiendo a un informe de un organismo de control de Estados Unidos que afirmaba que las autoridades afganas usaron “todos los medios a su disposición, incluida la fuerza”, para asegurar que la ayuda llegue a donde ellos quieren.

El informe de 118 páginas, publicado la víspera por el Inspector General Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán, señaló que el Talibán utilizó su poder regulador para determinar qué organizaciones no gubernamentales pueden operar y en qué condiciones.

El informe añadió que el Talibán bloqueó y redirigió la ayuda para asegurar que beneficie a las comunidades pashtún sobre los grupos minoritarios hazara o tayikos, y que se negaron a permitir que las ONG operen a menos que contraten a empresas, organizaciones e individuos afiliados a los talibanes.

Hasta hace poco, Estados Unidos fue el mayor donante a Afganistán. La administración del presidente Donald Trump detuvo la ayuda extranjera al país porque, según los funcionarios, el dinero estaba beneficiando al Talibán.

El año pasado, Estados Unidos proporcionó el 43% de toda la financiación humanitaria internacional a Afganistán.

El informe del organismo de control, basado en entrevistas con 90 funcionarios actuales y anteriores, incluidos de la ONU y de Estados Unidos, también encontró que un empleado de una ONG afgana fue asesinado por exponer el desvío de ayuda alimentaria a campamentos de entrenamiento militar talibanes.

“El Talibán puede manipular los tipos de cambio y amañar subastas de divisas de dólares importados para obtener ganancias”, señaló el informe.

Añadió que el Talibán puede “también coludirse con altos funcionarios de la ONU para exigir sobornos a los proveedores” de Naciones Unidas. Un informe del Instituto de Paz de Estados Unidos de 2023 encontró que el Talibán había “infiltrado e influenciado” la mayoría de los programas de asistencia gestionados por la ONU.

Un portavoz del Ministerio de Economía, que supervisa las ONG extranjeras y nacionales, rechazó las conclusiones del informe, afirmando que la ayuda humanitaria de las organizaciones internacionales fue proporcionada directamente por organizaciones nacionales y extranjeras a través de oficinas de la ONU, sin la intervención de instituciones talibanas.

“Nos esforzamos por crear las instalaciones necesarias para que las organizaciones de ayuda promuevan el crecimiento económico y reduzcan la pobreza”, dijo el portavoz, Abdul Rahman Habib, añadiendo que “apoyamos las actividades transparentes de las organizaciones nacionales y extranjeras y supervisamos sus proyectos”.

La misión de la ONU en Afganistán dijo a The Associated Press en un comunicado que el informe destacaba el “entorno operativo extremadamente complejo” para la entrega de ayuda en Afganistán, incluidas las tentativas de interferencia y restricciones por parte de las autoridades.

También abordó las acusaciones de “sobornos” del informe.

“Tomamos muy en serio cualquier acusación de mala praxis y corrupción, ya sea por parte de funcionarios de las Naciones Unidas o de socios implementadores, y aseguramos que estas sean investigadas de inmediato”, decía el comunicado.

“Animamos a cualquier persona que posea evidencia de desvío de ayuda, mal uso, mala conducta, fraude y abuso a que informe de inmediato dicha información a través de los canales de denuncia establecidos, formales y confidenciales para que puedan ser investigados”.

El Talibán se niega a cooperar con mujeres

Un funcionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAD) dijo al organismo de control en 2023 que los talibanes se negaban a registrar ONG dirigidas por mujeres, les impedían abrir cuentas bancarias, se negaban a autorizar proyectos enfocados en mujeres, exigían que las mujeres en las juntas directivas fueran reemplazadas por hombres y amenazaron con cerrar organizaciones que no cumplieran con sus políticas.

Ese mismo año, el informe dijo que incluso a dos altas funcionarias de la ONU —la subsecretaria general de la organización y la directora general de ONU Mujeres— “se les dijo que no deberían realizar visitas públicas sin acompañantes masculinos, específicamente, un esposo, padre o hermano”.

La ONU dijo la semana pasada que decenas de empleadas afganas habían recibido amenazas de muerte. Las amenazas se producen en un contexto de severas restricciones impuestas a las mujeres desde que el Talibán tomó el poder en Afganistán en 2021. Los talibanes niegan que se hubieran hecho tales amenazas o que fuera posible hacerlas.

Los talibanes prohibieron a las mujeres afganas trabajar en ONG nacionales y extranjeras en diciembre de 2022, extendiendo esta prohibición a la ONU seis meses después, y luego amenazaron con cerrar agencias y grupos que aún emplearan mujeres.

Sin embargo, algunas mujeres han permanecido en sectores clave, como la atención médica y la asistencia humanitaria urgente, áreas donde las agencias de ayuda reportan una gran necesidad.

Las agencias de ayuda dicen que más de la mitad de la población de Afganistán —aproximadamente 23 millones de personas— necesita asistencia humanitaria. La crisis se debe a décadas de conflicto, incluida la guerra de 20 años de Estados Unidos con los talibanes, así como a la pobreza arraigada y los impactos climáticos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.