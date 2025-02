Polémica: Milei recomendó una criptomoneda, se disparó y a la hora se desplomó

El presidente Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales a un token denominado $LIBRA.

"La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", posteó Milei, y remitió a una web.

Primero se especuló con que habían hackeado la cuenta de X del presidente, pero luego la diputada libertaria Lilia Lemoine dijo que se trataba de un posteo real del jefe de Estado.

La publicación fue repudiada por el economista liberal Carlos Maslatón, quien denunció: "Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político".

Es que el token Libra en pocas horas registró una suba exponencial en su cotización y ya vale lo mismo que un gran banco de la Argentina, unos USS 6.000 millones.

Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político. pic.twitter.com/qVDRMuRF0y

Especialistas explicaron que se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain. Y que su objetivo es poco claro.

Aclararon que $LIBRA no es una criptomoneda tradicional, sino un simple contrato en Solana, lo que implica que no cuenta con el respaldo de una red propia ni con un desarrollo tecnológico sólido.

A diferencia de criptomonedas consolidadas como Bitcoin o Ethereum, que operan en redes descentralizadas con mecanismos de seguridad robustos, $LIBRA es solo un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, sin garantías de valor real o estabilidad. Las memecoins suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas de precio, por lo que invertir en ellas puede representar un alto riesgo.

Solana es una plataforma de blockchain de acceso general con funcional de contratos inteligentes. Se fundó en 2017 y la red principal fue lanzada en marzo de 2020.

En 2021, especialistas señalaban que Solana podría ser un "competidor potencial de largo plazo de Ethereum", refiriéndose a la alta velocidad de transacciones y los gastos acompañantes más bajos.

Expertos alertan que, al no existir información clara sobre los creadores y su propósito real, es posible que $LIBRA sea simplemente un esquema de manipulación de precios, donde los primeros compradores inflan su valor para luego vender y abandonar el proyecto, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas, se advirtió en el mercado.

Por eso, recomiendan precaución antes de adquirir este tipo de activos digitales.

Antes de invertir, es fundamental verificar si el proyecto cuenta con un equipo confiable, liquidez suficiente y una utilidad clara dentro del ecosistema de Solana.

Para rastrear la actividad de este contrato en Solana y evitar posibles estafas, se pueden utilizar herramientas como Solscan, Jupiter y Dexscreener.

El explorador DexTools muestra datos de trading desde el lanzamiento del token.

Puede verse allí que a tan solo una hora de haber sido lanzado, se comerciaron más de 500 millones de dólares en LIBRA.

Las llamativas y poco serias características de esta criptomoneda han despertado las dudas en la comunidad bitcoiner.

«Javo, ¿te hackearon?», le preguntó el influencer y comunicador venezolano Javier Bastardo, al presidente de Argentina.

Ornella Panizza, la trader que es más conocida como «Lady Market», comentó: "Quiero creer que lo hackearon la cuenta a Milei porque LIBRA fue un scam tremendo. 2 cuentas con el 70% del supply, raro. Tienen que dar explicaciones".

ATENTOS



PODRIA, digo podria porque no hay confirmación de @elonmusk y es solo un rumor, haber un hackeo masivo de cuentas gubernamentales en X. Estan promocionando algo similar a LIBRA. Ojala asi sea.



PD: No hagan boludeces, no compren memes ni cosas raras. El que la tenia…