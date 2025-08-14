En vivo

Radioinforme 3

Fein, sobre el fentanilo: "Hubo una falla en el laboratorio que produjo muertes"

La diputada nacional exige respuestas sobre el papel del ANMAT ante la crisis del medicamento contaminado. "Tenemos que modificar las condiciones del ANMAT", dijo en Cadena 3.

14/08/2025 | 09:06Redacción Cadena 3

FOTO: La diputada Mónica Fein cuestionó el accionar del ANMAT.

  1.

    Audio. Fentanilo contaminado: "Hubo fallas gravísimas en el laboratorio que produjo muertes"

    Radioinforme 3

    Episodios

La crisis provocada por el fentanilo contaminado en Argentina genera un fuerte debate sobre la responsabilidad del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). 

En ese marco, la diputada nacional Mónica Fein, quien integra la Comisión de Salud, manifestó en Cadena 3 la urgencia de que el organismo explique sus accionar frente a esta tragedia que ha afectado a numerosas familias.

Desde la comisión, Fein comentó que se pidió un informe para saber qué medidas tomó el organismo desde que tuvo conocimiento de las deficiencias en los laboratorios. "La seguridad en un medicamento es fundamental, ¿qué acciones tomó a partir de las inspecciones?", cuestionó Fein. Y aclaró que un laboratorio debe ser certificado por ANMAT en varios aspectos, incluyendo la calidad de la materia prima y el correcto funcionamiento del equipo técnico. "Si hay fallas, el ANMAT debe actuar rápidamente", afirmó.

Fein mencionó un informe que indica que desde noviembre de 2024 se conocían problemas graves en la elaboración de medicamentos.

Además, la diputada planteó que es esencial "modificar las condiciones del ANMAT" y asegurar que no falte personal en el organismo. "No podemos ignorar que el ANMAT es un organismo fundamental para la protección de la salud", concluyó.

A su vez, apuntó al laboratorio implicado: "Hubo una falla de producción gravísima en el laboratorio, que produjo muertes, y no es una falla menor. Lo que sí nos corresponde como diputados es ver si el Estado la previó, la controló, la inspeccionó y actuó correctamente".

Entrevista de Miguel Clariá.

