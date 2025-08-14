En vivo

Radioinforme 3

Fentanilo contaminado: "Pretendemos penas ejemplares para los responsables"

David Ayala, hermano de Leonel, quien murió tras recibir dosis del medicamento contaminado, pidió justicia. "ANMAT no tomó las medidas adecuadas", expuso en Cadena 3.

14/08/2025 | 08:40Redacción Cadena 3

FOTO: Leonel Ayala, fallecido tras recibir dosis de fentanilo contaminado.

  1.

    Audio. Fentanilo contaminado: "Pretendemos penas ejemplares para los responsables"

    Radioinforme 3

    Episodios

La crisis del fentanilo contaminado en Argentina genera un clamor de justicia entre los familiares de las víctimas, quienes exigen respuestas tras las muertes provocadas por un lote contaminado de este medicamento. 

David Ayala, hermano de Leonel Ayala, víctima de esta tragedia, denunció que su hermano falleció sin que nadie supiera que un medicamento que debía aliviar su dolor lo había matado. "Jamás íbamos a pensar que un medicamento que debe al menos mitigar el dolor, le iba a terminar provocando la muerte", dijo.

Según señaló David, la ANMAT encontró irregularidades críticas en los controles de los laboratorios responsables en noviembre del año anterior, pero no se tomaron las medidas adecuadas. "En noviembre, la ANMAT se presentó y encontró irregularidades, pero no tomó las medidas necesarias", explicó David.

Los familiares de las víctimas sostienen que los responsables, incluyendo funcionarios del Ministerio de Salud, deben ser investigados. "A pesar de las irregularidades que se habían presentado, a sabiendas de que se podrían provocar un daño tremendo a la salud, siguieron operando solamente con el fin de lucrar", denunció David.

Los familiares de Leonel, que son querellantes en la causa, presentarán cargos de homicidio con dolo. "No pretendemos menos que penas ejemplares para los responsables de los laboratorios, para los que aprobaron la liberación de estos lotes para que salgan a la distribución, y queremos cambios estructurales en las leyes", manifestó David. A la vez, demandó una reforma estructural que mejore la trazabilidad de los medicamentos y evite que tragedias similares ocurran en el futuro.

David pidió que se haga justicia y que se implementen cambios necesarios para proteger la salud pública en Argentina.

Entrevista de Radioinforme 3.

