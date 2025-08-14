En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Pizzi y el escándalo del fentanilo contaminado: "Hemos demorado muchísimo"

El infectólogo aseguró que hubo "muchas fallas y tropiezos" en torno al caso. Además, se refirió al fin de la gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla.

14/08/2025 | 08:10Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La causa del fentanilo contaminado sigue sumando muertes en Argentina.

  1.

    Audio. Pizzi y el escándalo del fentanilo contaminado: "Hemos demorado muchísimo"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo y epidemiólogo, abordó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado, que ha causado alrededor de 100 muertes en Argentina. Señaló que "hay una serie de alertas sobre el fentanilo que se estaba produciendo en HLB Pharma, sobre irregularidades, sobre contaminación, sobre el peligro". Pizzi subrayó que la falta de control en los laboratorios y la trazabilidad de los productos son factores críticos en esta situación.

El especialista agregó: "Si de pronto alguien dice la partida tal está contaminada, y en este caso estaba contaminada con dos bacterias... hubo muchas fallas, muchos tropiezos, pero es una cosa espantosa". Asimismo, enfatizó la importancia de actuar rápidamente ante advertencias sobre contaminación, indicando que "hemos demorado muchísimo".

Vacuna contra la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que la vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en la mayoría de las provincias del país. Esta medida se implementará a partir de ahora, aunque la vacuna seguirá siendo gratuita en las zonas endémicas, que no incluyen a Santa Fe. Para quienes viajen al exterior por turismo, la vacunación estará disponible en centros privados, pero con costo.

El doctor Pizzi expresó su preocupación sobre esta decisión: "Es una pena, ¿no? O sea, toda restricción es una pena, fundamentalmente ante una patología tan delicada como es la fiebre amarilla". Pizzi destacó que las zonas noroeste y noreste del país, como Salta, Jujuy, Misiones y Corrientes, son consideradas de riesgo y continuarán recibiendo la vacuna de manera gratuita. Sin embargo, indicó que la decisión de cobrar a quienes viajan podría estar motivada por "restricciones económicas".

El médico también mencionó que la vacuna no es costosa: "No era una vacuna tampoco muy cara". Al referirse al riesgo de que la fiebre amarilla reaparezca en zonas no endémicas como Santa Fe, Pizzi comentó que "siempre hay que estar atento" y que el calentamiento global ha creado un ambiente propicio para enfermedades exóticas.

En relación a la Organización Mundial de la Salud, el doctor Pizzi aclaró que cada país puede tomar decisiones autónomas, pero enfatizó que "cuando existe riesgo hay que cuidar a la población". Por ello, recomendó a quienes viven en zonas no endémicas que consideren vacunarse, aunque no pudo proporcionar un costo exacto de la vacuna.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué crisis sanitaria se está abordando? La crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado en Argentina, que ha causado alrededor de 100 muertes.

¿Quién es el especialista que habla sobre el tema? El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo y epidemiólogo.

¿Cuándo se implementará el cobro por la vacuna contra la fiebre amarilla? A partir de ahora, la vacuna dejará de ser gratuita en la mayoría de las provincias, excepto en zonas endémicas.

¿Dónde se ha reportado el mayor número de muertes? En la provincia de Santa Fe, que es la que ha reportado más fallecidos.

¿Por qué se está cobrando la vacuna a quienes viajan? La decisión podría estar motivada por restricciones económicas.

