Aprobaron en Córdoba el Código de Edificación: cuáles serán los cambios clave

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó el pasado jueves, casi por unanimidad, un nuevo conjunto de instrumentos urbanísticos destinados a la planificación y sostenibilidad del desarrollo urbano. Martín Simonian, presidente del bloque oficialista, destacó los principales cambios de esta normativa, que busca reorientar el crecimiento de la ciudad hacia el centro y los barrios aledaños.

"Estos instrumentos urbanísticos de planificación de sostenibilidad van a dotar al desarrollo urbano de la ciudad de herramientas para poder detener la mancha urbana, que se está extendiendo casi sin límite hacia el norte o hacia el sur", explicó Simonian a Cadena 3.

El concejal hizo referencia al eslogan de campaña “de la periferia al centro”, subrayando que “la ciudad se fue mucho hacia la periferia y es hora de, geográficamente y simbólicamente, volver hacia el centro de la ciudad y hacia los barrios que están alrededor".

Entre los aspectos de la normativa, Simonian resaltó la implementación de los “polígonos de acción concertada”. Según el concejal, esta herramienta permitirá a la Municipalidad tomar la iniciativa en la planificación urbana, en lugar de seguir los proyectos de los desarrollistas privados. “Antes, el desarrollista elegía el lugar para su complejo de viviendas y la Municipalidad debía ir por detrás con los servicios de cloacas, agua, pavimento, transporte e iluminación. Ahora, será la Municipalidad la que elegirá un determinado sector de un barrio para jerarquizarlo", afirmó.

Simonian explicó a la emisora que los polígonos de acción concertada estarán sujetos a un análisis previo para garantizar que los servicios municipales estén consolidados. Además, cualquier modificación en el uso del suelo o los criterios de edificación dentro de estos polígonos requerirá de dos condiciones fundamentales. “Una, la debida participación ciudadana, y otra, que la adhesión a ese polígono deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante".

Como ejemplo, el concejal mencionó la zona del ex Mercado de Abasto, un área que estaba “semiabandonada y deprimida” desde el punto de vista urbanístico. "Si en los alrededores del Concejo Deliberante hay criterios de uso del suelo que no permiten la construcción de edificios, la Municipalidad realizará un análisis para verificar si existen todos los servicios municipales y establecerá un polígono. Los vecinos incluidos en ese polígono deberán dar su consentimiento para que esas manzanas puedan desarrollarse urbanísticamente", detalló.

Consultado sobre un hipotético caso en el que un centro vecinal, como el de barrio Villa Cabrera, se oponga a un desarrollo que supere las alturas permitidas, Simonian aclaró: "Con esta nueva normativa, quien tiene la iniciativa va a ser la Municipalidad, no el privado. La ordenanza habla de inducir, es decir, la Municipalidad va a orientar la densificación controlada en un punto geográfico determinado por ella, no por el privado".

El concejal confirmó que la normativa ya está aprobada y rige desde el jueves, aunque algunos artículos aún requieren reglamentación. "No se refiere a puntos geográficos específicos, sino que son herramientas que van a ir desencadenando ordenanzas en lugares determinados. Es una forma de que, en vez de mirar hacia las afueras de la ciudad, comencemos a mirar hacia el centro", concluyó Simonian.

Informe de Guillermo López.