Bomberos contuvieron tres focos y no quedan incendios activos en Córdoba

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba, Roberto Schreiner, confirmó que "desde el mediodía hasta ahora (17 horas) hemos tenido tres incendios pequeños que rápidamente han sido extinguidos y contenidos por los bomberos voluntarios de cada localidad".

Los focos se registraron en Despeñaderos, Colonia Tirolesa y Traslasierra, donde brigadistas de Las Tapias y Villa Dolores lograron actuar con celeridad para controlarlos.

Si bien las brigadas lograron evitar la propagación, la alerta sigue encendida. “Seguimos con bastante viento a esta hora, ya va a empezar a minorar un poco, pero recordar a la población que estamos en riesgo extremo con el desarrollo de incendios forestales”, advirtió Schreiner.

El funcionario reiteró la necesidad de la colaboración ciudadana: “Cada vez que vean una columna de humo por favor llamen al 0800 888 FUEGO o al cuartel de bomberos voluntarios más cercano para que podamos acudir rápidamente y no perder tiempo”.

Schreiner destacó en diálogo con Cadena 3 el esfuerzo de los bomberos y la colaboración de vecinos, subrayando que no se trata de "suerte", sino del trabajo arduo de aproximadamente 150 personas que, incluso en un día laboral como el miércoles, dejaron sus actividades para combatir los incendios. Sobre las causas, el vocero señaló que la mayoría de los focos son provocados por la acción humana, ya sea por negligencia o de manera intencional.

Explicó que la negligencia puede incluir incidentes como cortocircuitos por cables mal instalados o chispas generadas por trabajos, mientras que los casos intencionales suelen estar relacionados con la quema de pastizales.

En particular, mencionó el incendio en La Francia, sobre la ruta 19, como el de mayor duración y extensión, provocado por personas que quemaron pastizales sin medir las consecuencias.

El vocero aclaró que no se trata de actos de pirómanos o personas con trastornos, sino de individuos que subestiman el impacto de quemar pequeñas áreas, lo que termina desencadenando incendios de gran magnitud.

Schreiner expresó la necesidad de endurecer las penas para quienes provoquen incendios, ya que actualmente hay proyectos de ley presentados por los legisladores Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño que buscan modificar el Código Penal en este sentido, pero que aún no han avanzado en el Congreso Nacional.

Instó a que estos proyectos se movilicen para establecer sanciones más severas que disuadan estas conductas.

Como ejemplo de la gravedad del problema, Schreiner relató un caso del año pasado en La Calera, donde tres jóvenes, un mayor y dos menores, fueron detenidos y confesaron haber iniciado un incendio porque "disfrutaban ver los aviones y las autobombas en acción".

El vocero lamentó que estas actitudes persistan y subrayó el impacto ambiental de los 14 incendios recientes, que destruyeron parte del monte nativo y contaminado el ambiente. En ese sentido, insistió en la urgencia de avanzar en cambios legislativos para prevenir futuros incidentes.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Celeste Benecchi.