Radioinforme 3

Murió un chico de 13 años durante una práctica de fútbol en Córdoba

El adolescente se desplomó repentinamente. Un profesor intentó reanimarlo sin éxito.

12/09/2025 | 07:42Redacción Cadena 3

FOTO: Club Atlético San Lorenzo de Córdoba (Foto ilustrativa)

Un lamentable suceso conmocionó al barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba. Un adolescente de 13 años falleció tras descompensarse mientras practicaba fútbol en un club ubicado en la Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 3700.

Según el parte policial, el menor se desplomó repentinamente durante la actividad deportiva en el club San Lorenzo. De inmediato, un profesor intentó reanimarlo sin éxito.

Posteriormente, personal policial organizó un cordón sanitario para facilitar el traslado del joven al Hospital de Niños, donde fue derivado con urgencia.

A pesar de los esfuerzos, los facultativos del centro médico confirmaron el fallecimiento del adolescente, diagnosticando como causa del deceso una muerte súbita.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el barrio Las Flores? Un adolescente de 13 años falleció tras descompensarse mientras practicaba fútbol.

¿Quién fue la víctima? Un adolescente de 13 años.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante una práctica de fútbol en el club San Lorenzo.

¿Dónde ocurrió el hecho? En el barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se intentó ayudar al joven? Un profesor intentó reanimarlo y fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños.

¿Por qué se investiga el suceso? Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.

