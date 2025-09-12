Fallo: Tucumán deberá indemnizar a la familia de Paola Tacacho por su femicidio

En un fallo sin precedentes, la Justicia de Tucumán ordenó que el Estado provincial y el exjuez Juan Francisco Pisa indemnicen con 36 millones de pesos a la familia de Paola Tacacho, una docente de inglés víctima de femicidio en noviembre de 2020.

La resolución establece que el Estado deberá cubrir el 100% de la indemnización, mientras que el exjuez Pisa aportará un 10% adicional, en un caso que marca un hito por señalar la falta de perspectiva de género y la desprotección de la víctima por parte del sistema judicial.

El femicidio de Paola Tacacho ocurrió en plena calle Monteagudo de la capital provincial, cuando la joven, de 32 años, regresaba del gimnasio y fue asesinada a balazos por Mauricio Parada Parejas, su acosador, quien luego se quitó la vida.

Parada Parejas no era pareja de Paola, sino un hombre que la acosaba persistentemente, un hecho que la víctima había denunciado en 13 ocasiones entre 2015 y 2020.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de las reiteradas denuncias de Paola, el sistema judicial no actuó con la diligencia necesaria. En su momento, el juez Pisa reconoció el acoso y dictó una orden de restricción, pero esta nunca se hizo efectiva. Según el Estado, no había medios para controlar el cumplimiento de la medida. La inacción de las autoridades permitió que el acosador continuara hostigando a la joven, lo que culminó en el trágico desenlace.

Tras el femicidio, la familia de Paola impulsó un juicio político contra Pisa, quien fue destituido en 2021 por su mal desempeño en esta causa y otras irregularidades. La legislatura provincial lo apartó de su cargo, y ahora, con este fallo, se lo responsabiliza directamente por su negligencia.

La sentencia destaca que el Estado y el Poder Judicial no adoptaron una perspectiva de género ni protegieron a Paola, a pesar de sus reiterados pedidos de ayuda. Este fallo histórico no solo busca reparar económicamente a la familia, sino que también envía un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado en la prevención de la violencia de género.

La indemnización de 36 millones de pesos será cubierta en su totalidad por la provincia, mientras que el 10% adicional, aún en proceso de aclaración, será responsabilidad del exjuez Pisa.

Informe de Rosalía Cazorla.